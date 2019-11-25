Милонов призвал проверить Короткова из «Новой газеты» на сотрудничество с боевиками ИГ*

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал тщательной проверки журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова на предмет сотрудничества с олигархом Михаилом Ходорковским и террористами ИГ* (организация запрещена в РФ). Об этом парламентарий заявил ФАН.

Ранее издание опубликовало первую часть расследования о Сирии и боевиках, сотрудничающих с российскими журналистами. Особое внимание было уделено Денису Короткову. Впервые о сотрудничестве спецкора «Новой Газеты» с террористами заговорили в 2017 году после публикации фото с распечатками «компромата» на группу «Вагнера» от «Фонтанки». На теле погибших боевиков также был найден номер мобильного телефона Короткова.

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Корреспонденты ФАН предположили, что Коротков мог работать на ИГ* ради «эксклюзивных» материалов о ЧВК «Вагнера». По сообщению ФАН, сам журналист не в первый раз заподозрен в возможных связях с экстремистами – спецкор и «Новая газета» сотрудничают с запрещенной в России «Артподготовкой».

Кроме того, спецкор «Новой» обнародовал личную информацию о российских летчиках, сражавшихся с боевиками в Сирии, что явно могло позволить террористам спланировать нападение на их близких. ФСБ удалось предотвратить атаку.

Комментируя действия Короткова, Виталий Милонов подчеркнул, что спецкор не мог обладать секретными данными о россиянах, а значит, ему их кто-то передал. Депутат заявил, что нужно выяснить, «каким образом наша либеральная журналистика используется как канал специальных операций для западных спецслужб». По его мнению, публикация таких данных – это измена.

В распоряжении ФАН имеется информация, указывающая на связи Короткова с Ходорковским. По сообщению журналистов, олигарх спонсировал его поездки на базу ИГ* в САР и платил миллионы рублей за «громкие» расследования. Деньги на счет Короткова поступали сразу после посещения европейских форумов Ходорковского, утверждает издание.

По мнению Милонова, олигарх давно находится под контролем западных спецслужб. «У Ходорковского на лбу написано, что он работает не в интересах России», – подчеркнул депутат. Кроме того, парламентарий заявил, что подобные Короткову журналисты ведут открытую антироссийскую деятельность, прикрываясь «журналистским мандатом». В связи с чем ФСБ должна провести проверку всех взаимоотношений Короткова с Ходорковским и ИГ*, резюмировал Милонов. Парламентарий уверен, что дело не в политическом противостоянии внутри России, а в реализации революционных сценариев.

ИГ*(террористическая организация запрещена в РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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