Законный абсурд: почему в России штрафуют за исполнение государственного гимна

Инцидент со 2-тысячным штрафом для экоактивистки Анны Вешкурцевой за публичное исполнение государственного гимна России является абсурдным и возмутительным. Об этом заявил в интервью РИА «Новый День» известный адвокат Дмитрий Аграновский. По его оценке, в России необходимо упростить использование государственных символов, чтобы не допустить «абсурдных ситуаций», когда за акт патриотизма гражданина могут привлечь к ответственности.

«Ситуация, что некий акт патриотизма административно наказуем, сама по себе возмутительна. Никакой акт патриотизма не должен быть административно – тем более, уголовно – наказуем в принципе. Если это происходит, значит – закон сформулирован неправильно, любой патриотический акт нужно приветствовать», – подчеркнул Аграновский.

Юрист пояснил, что этот штраф за исполнение гимна стал возможен из-за правовой неопределённости. «На сегодняшний день могут быть правы и одновременно неправы обе стороны. Никакой цели надругательства здесь, естественно, не было, и мероприятие можно считать публичным… На мой взгляд, однозначного запрета нет», – подчеркнул Аграновский.

По его мнению, Вешкурцевой обязательно нужно обжаловать приговор и дойти до Верховного и Конституционного судов. «Бывает так, что в силу закона складывается абсурдная ситуация, вспомните дореволюционную поговорку «закон – что дышло: куда повернешь – туда и вышло». К сожалению, здесь отсутствует принцип правовой определенности, а это неотъемлемое качество хорошего закона», – считает юрист.

«Если бы я был адвокатом этой гражданки, я бы обязательно дошел до наших высоких инстанций. Можно, конечно, и до ЕСПЧ, связав с нарушением свободы слова, но гораздо интереснее, какое толкование дал бы Верховный Суд или Конституционный. Но, чтобы обратиться в Конституционный суд ей тоже надо пройти все инстанции до вступления решения в силу, иначе ее запрос не примут», – отметил Аграновский.

По его словам, история в Архангельске в очередной раз показывает, что использование государственных символов должно быть упрощено. «Если нет цели надругательства, это надо приветствовать, потому что это помогает патриотизму», – уверен адвокат.

В этой связи Аграновский поддержал идею внести изменения в закон о гимне и флаге, с которым сегодня выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов – чтобы разрешили гражданам использовать герб, гимн и флаг, когда они считают нужным, если при этом нет факта надругательства.

«Я думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону, давно уже ходят разговоры. Правда, мы здесь опять киваем на США – одной стороны, говорим, что они нам не пример, с другой – активно заимствуем опыт. Там использование государственных символов является неотъемлемым правом: любой гражданин может демонстративно сжечь государственный флаг, у них нет за это статьи, при этом любой патриотически-настроенный гражданин может вывешивать флаг около своего дома», – обратил внимание Аграновский.

Напомним, экоактивистка Вешкурцева, выступающая против строительства мусорного экотехнопарка в Шиесе, была оштрафована на 2 тысячи рублей решением Соломбальского райсуда Архангельска. «Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ», – говорится в постановлении суда от 18 ноября.

Стоит отметить, что Вешкурцева в суд не явилась, дело рассматривали в ее отсутствии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.11.19

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