Декабрь в Москве будет протестным: все только начинается

В Москве 8 декабря с народного схода в Гайд-парке «Сокольники» начнется всероссийская кампания против оптимизации отечественной системы здравоохранения, которая фактически поставила крест на всеобщем бесплатном доступе к медпомощи. Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» организатор акции – лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, власти уведомлены о предстоящем сходе, который намечен на полдень.

«Этим народным сходом мы будем начинать всероссийскую кампанию «Стоп оптимизация». Совместно с профсоюзами мы обратились к компартии, «Справедливой России», нас поддержит «Левый Фронт». Обратились еще к ряду общественных организаций, надеюсь, они тоже нас поддержат в этой кампании, – пояснил он. – Я надеюсь, мы в Москве проведем первый сход, а дальше уже по всей стране будем проводить митинги».

Причиной для протеста стал очевидный кризис системы здравоохранения. «Вместо положительных изменений в отечественной медицине, реформа «оптимизации» в области здравоохранения привела к сокращению медицинского персонала российских больниц и поликлиник, к закрытию самих медицинских учреждений по всей стране, – говорится на странице акции в «Фейсбуке». – Реорганизация российской системы здравоохранения лишает нас квалифицированной медицинской помощи по месту жительства, вынуждая все больше людей обращаться за услугами в платные клиники».

После серии митингов в регионах весной планируется организовать единый всероссийский день протеста «Стоп оптимизация». Дата старта серии митингов в регионах зависит от итогов народного схода в Москве, отметил Федоров: «Мы будем создавать организационный штаб, и многое будет зависеть от тех политических сил, которые нас поддержат».

Ранее о предстоящей в декабре акции протеста в соцсетях объявила глава МО Гагаринский Елена Русакова. После трех отказов мэрии в согласовании митингов против строительного беспредела в Москве, муниципальные депутаты разместили на сайте своей Ассоциации текст уведомления, которое будет направлено в мэрию, и объявили сбор подписей соорганизаторов акции из числа горожан. Утром 28 ноября там значилось уже более 260 подписей. Собрать на митинг планируется до 10 тысяч человек.

Если обе акции состоятся, декабрь-2019 может стать отправной точкой нового масштабного всплеска протестной активности москвичей, которая утихла после скандальных выборов в Мосгордуму. «После выборов все были измотаны избирательной кампанией, протестными акциями, и так как в Мосгордуме изменился состав участников, все просто наблюдали – в каком направлении пойдет политика внутри МГД и внутри мэрии. В данном случае ничего не изменилась, – отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Георгий Федоров. – А после выборов началась полномасштабная атака и на медицину, и на стройкомплекс – естественно, люди опять очнулись и вспомнили, что нужно защищать свои права. Стали активизироваться – потому что стройкомплекс и мэрия тоже активизируются в продвижении своих проектов».

Ранее «Новый День» сообщал о недовольстве жителей северо-востока Москвы фактической ликвидацией больницы №40, онкологический стационар которой переводят в район Коммунарка в Новой Москве. Ситуация обострилась уже после выборов в Мосгордуму. О возобновлении давления со стороны стройкомплекса столицы сообщили в соцсетях жители района Кунцево, которые третий год борются против сноса своих не признанных аварийными домов – землю под которыми мэрия решила отдать ГК ПИК под высотную застройку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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