Алена Полынь указала на опасность религий

Две основные религии России – Христианство и Ислам – проповедуют деструктивное и опасное поведение. Об этом заявила на пресс-конференции в «Росбалте» глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь, потребовав общество и власть обратить внимание, что закон о миссионерстве фактически не исполняется.

В качестве примера «опасности религий» ведьма привела ряд примеров – в частности, это женитьба пророка Ислама на 6 летней девочке, питье алкоголя из одной ложки и употребление спиртного малыми детьми в стенах церкви на причастии, праздник жертвоприношения и ряд опасных действий, призывающих к убийству в библии. Учитывая эти обстоятельства, Алена Полынь высказала мнение, что Коран, Библию и Тору необходимо считать не священными, а историческими писаниями с пометкой 18+.

Вместе с тем, вспоминая обвинения и оскорбления от депутата Госдумы Виталия Милонова, ведьма подчеркнула приверженность парламентария к христианской религии, а также участие в деятельности запрещенной организации, чьи последователи носят одежду с призывом «Православие или смерть», в такой футболке неоднократно был сфотографирован и сам Милонов.

Адвокат ведьмы Александр Аброков рассказал о судах с депутатом и о необходимости соблюдения депутатской этики и кодекса чести. Снова был упомянут конфликт с Царицыно и странное решение Нагатинского суда в пользу его представителей. Юрист также посетовал на невыполнение законодательных норм, в частности, сказал он, уже месяц не может получить решение суда. Напомним, суд с Царицыно был спровоцирован невыполнением договора аренды и последующим выводом из арендованного зала 60 человек. Тогда представитель Царицыно Ольга Пугач сообщила, что причиной отказа в проведении мероприятия является род деятельности Алены Полынь. Позже в суде Пугач отказалась от своих слов, тем не менее, доказательства были предоставлены. Однако судья Наталья Виноградова, как прозвучало на пресс-конференции, вынесла «шокирующее» решение. Сейчас Алена Полынь обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору Юрию Чайке и к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с требованием прекратить беззаконие.

В рамках пресс конференции Алена Полынь говорила о публикации оскорблений в ее адрес председателем миссионерского движения московской епархии Дмитрием Березеным, а также угрозами со стороны религиозных фанатиков и последующем поджоге в Зарайске. Все эти ситуации проходят безнаказанно, так как РПЦ имеет Синодальный отдел по работе с правоохранительными органами, только вдумайтесь в это, возмутилась Полынь.

Комментируя скандалы вокруг фильма «Матильда», Алена Полынь отметила, что «ряд террористических актов и угроз со стороны фанатиков религии могут быть весьма опасны». «И это вмешательство РПЦ в культуру, но ведь они глубоко вошли в правоохранительные органы и власть, а это чревато беспределом», – заявила ведьма.

«Однозначно религии должны вести свою деятельность только в рамках закона РФ и не за границами своих учреждений, – подчеркнула Алена Полынь. – Огораживание улиц во время религиозных праздников, резка баранов… и оповещение об этом в новостях не допустимо. Мы светское государство от понятия «свет», и деградация с жертвоприношениями и отказом от документов, врачебной помощи, не дает России развиваться. Россия не большой церковный приход и допускать религии повсюду нельзя».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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