Кремлевскую елку доставят из Можайского района

В этом году Соборную площадь Кремля украсит 90-летняя елка из Можайского района Подмосковья. Как сообщила официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова, торжественный спил лесной красавицы состоится 13 декабря в полдень, а 15 декабря главная новогодняя елка страны будет отправлена автопоездом в Москву.

По ее словам, который цитирует «Интерфакс», возраст дерева составляет 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

В прошлом году главную новогоднюю ёлку страны выбрали в Щёлковском районе Подмосковья. Это была столетняя ель высотой 27 метров и диаметром 60 см.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

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