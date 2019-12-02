Зима: Москве прогнозируют снег и метели

Теплый и сухой ноябрь в Москве уступил место декабрьскому похолоданию. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первую неделю последнего месяца этого года в столичном регионе ожидается переменчивая погода со снегом и метелями.

Предстоящей ночью местами ожидается снег, в столице температура воздуха составит -5…-3°, по области -8...-3°. Небольшие снегопады продолжатся во вторник днем, столбики термометров поднимутся лишь на пару градусов – до -3…-1° в Москве и -5...0° в Подмосковье. При этом местами будет наблюдаться гололедица.

Ночью 4 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Москве -6…-4°, по области -9…-4°. Однако днем вновь пойдет снег, местами метель при порывистом ветре до 15 метров в секунду. В столице вновь будет -3…-1°, в Подмосковье до ноля градусов. 5 декабря ветер не стихнет, а ночью Москву нароет мокрый снег.

Днем 5 декабря в столице ожидаются небольшие осадки, при этом в Москве потеплеет до 2…4°, по области до -1…4°. Осадки прекратятся ночью в пятницу, в субботу также будет сухо, температура воздуха составит ночью -5...0°, днём -2…3°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

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