Запад напуган: концерн «Алмаз-Антей» Яна Новикова совершил новый прорыв

Международная активность российского концерна «Алмаз-Антей», возглавляемого Яном Новиковым, напугала Запад. Российские противоракетные системы С-300 и С-400, поставки которых заметно расширили географию – в том числе, в страны НАТО, представляет серьезную угрозу национальным интересам США. Об этом пишет влиятельное американское издание Thе National Interest, публикацию которого цитирует «Политнавигатор».

Напомним, в июле этого года Россия поставила в Турцию первую партию компонентов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» производства «Алмаз-Антей». Этот контракт был крайне негативно воспринят руководством США – до последнего момента американцы давили на Турцию, пытаясь заставить президента этой страны Реджепа Эрдогана отказаться от сделки.

Гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что, несмотря на давление Запада, турецкие специалисты проходят обучение по управлению С-400 в России. «С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января – плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400», – отметил он.

В статье Thе National Interest говорится, что вслед за закупкой Турцией комплексов С-400, русской системой заинтересовалась и Саудовская Аравия. «С-400 – настоящая смена игры. Причина в том, что система S-400 может запустить несколько ракет-перехватчиков. С-400 поддерживает четыре разные ракеты, имеющие очень большую дальность (400 км), большую дальность (250 км), 9M96e2 (120 км) и малую дальность (40 км). Для сравнения, система US Patriot поддерживает только одну ракету-перехватчик с дальностью 96 км.

Но это еще не все – ракета 9M96E2 является одной из жемчужин системы С-400. Она летит со скоростью 15 Маха (около 5000 метров в секунду или 18 500 км/ ч) и может поражать цели на расстоянии до 5 метров от земли, а также способна маневрировать. Вооружение предназначено для сбивания проникающих самолетов и ракет, летящих «с палубы» или чуть выше земли, и нейтрализует крылатые ракеты, говорится в статье.

В материале также указывается, что главным прорывом для России является то, что российские комплексы производства «Алмаз-Антей» активно продаются в страны-члены НАТО, а США в это же время не имеет достойного аналога российскому вооружению.

«Россияне, безусловно, совершили прорыв, продавая оружие некоторым странам НАТО с неопределенным будущим в блоке (например, Греции, Турции) и сильным странам-клиентам США, таким как Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, такие как ОАЭ. Российский прорыв имеет смысл в технологическом плане. У США нет настоящего конкурента системе С-400, и США не хотят, чтобы такие системы распространялись», – говорится в публикации.

Примечательно, что об «угрозе» военного превосходства России пишет и французское издание «Atlantico». Военный эксперт Сириль Бре в интервью изданию заявил, что продукция «Алмаз-Антея» имеет высокий спрос за рубежом. «У российского военно-промышленного комплекса есть очевидные преимущества. Системы ПВО государственного предприятия «Алмаз-Антей» пользуются популярностью на рынках: «Викинги», C-300 и C-400 представляют интерес для многих стран, которые не хотят или не могут позволить себе американские «Patriot» или европейские системы. Турция, Индия и Саудовская Аравия заинтересовались российским вооружением», – отмечает эксперт.

Напомним, что Ян Новиков возглавляет «Алмаз-Антей» с 2014 года. Именно в этот период концерн впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Американский военный еженедельник Defense News отдал концерну 8-е место на планете, сохранив за ним лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

«Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России», – заявил в свою очередь гендиректор предприятия Ян Новиков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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