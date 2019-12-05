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Четверг, 5 декабря 2019, 12:38 мск

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Журналист «Фонтанки» выдумал интервью бойца «ЧВК Вагнера»

Журналист петербургского издания «Фонтанка» Александр Ермаков обнародовал статью, которая, как выяснило Федеральное агентство новостей (ФАН) оказалось, полностью является художественным вымыслом автора. В этой статье Ермаков якобы берет интервью у бойца ЧВК «Вагнера» Руслана об участии в ликвидации террориста ИГИЛ (ИГ, «Исламское Государство» – террористическая организация, запрещенная в РФ).

Однако в действительности герой публикации никогда не был в Сирии и тем более не принимал участие в боях с террористами. Молодой человек живет в Брянске и является педагогом в фольклорной школе «Калинушка» при Дворце детского и юношеского творчества им. Юрия Гагарина. В этом убедились корреспонденты Федерального агентства новостей, отыскав Руслана на основе данных, указанных в материале «Фонтанки».

Напомним, ранее редакция «Новой газеты» опубликовала статью с фотографией возможных участников уничтожения боевика запрещенной в РФ ИГИЛ. Материал был подготовлен на основе второй части видеоматериала об инциденте 2017 года в Сирии, где был убит джихадист. Журналист «Новой» Денис Коротков также назвал имя одного из предполагаемых ликвидаторов – Станислав Д. Позже в Интернете появились доказательства фотомонтажа, объясняющие, почему изображение с участниками уничтожения радикала – фальшивое. Однако «Фонтанка» поддержала «Новую» и на основе того же видеоролика с инцидентом 2017 года обнародовала собственное «расследование», где и рассказала про некоего Руслана из Брянска, с которым журналистам удалось даже поговорить. По мнению автора публикации, молодой человек в 2017 году летал в Сирию и принимал участие в устранении террориста.

Корреспонденты ФАН решили проверить, действительно ли петербургское издание связывалось с неким Русланом. Оказалось, что такой человек действительно существует, однако он совершенно ничего не знает ни про Сирию, ни про ЧВК, ни тем более про интервью с «Фонтанкой», журналисты которой излагают материал таким образом, будто бы интервью действительно было.

Публикация «Фонтанки» изобилует нестыковками. Если верить изданию, то Руслан – это 39-летний мужчина, служивший в стрелковых войсках, воевавший в Чечне и получивший ранение в ногу.

Настоящий же Руслан (не побоявшийся назвать свою настоящую фамилию Нехаев) совершенно не соответствует этому описанию. «На данный момент мне 36 лет. Я служил в армии, проходил срочную службу с 2002 по 2004 год. Это документально подтверждено в моем военном билете, как положено. Я проходил службу во Владикавказе, Северная Осетия. Служил в воинской части противовоздушной обороны. В боевых действиях я не участвовал», – рассказывает мужчина.

В настоящий момент он занят тем, что вместе с воспитанниками фольклорной школы «Калинушка» собирает фольклор, песни, танцы, обряды, музыку. Никакое «патриотическое воспитание», как утверждает «Фонтанка», в этом кружке не предусмотрено.

С заграничными поездками Руслана журналисты «Фонтанки» тоже промахнулись. Если заглянуть в его загранпаспорт, то можно увидеть печати погранслужбы Белоруссии, Молдавии и некоторых европейских стран, куда Руслан с подопечными выезжали на выступления. Ни о какой Сирии речи здесь не идет.

Наконец, даже рост героя оказался не таким, как рисует «Фонтанка», ссылаясь на своего «собственного» Руслана. Тот якобы утверждает, что его рост 197 см, в то время как у настоящего Руслана рост гораздо ниже.

«Ну посмотрите на меня, мой рост всего лишь 170 см. Там настоящий высокий человек», – недоумевает собеседник ФАН.

В настоящее время житель Брянска намерен обратиться в суд, чтобы призвать «Фонтанку» к ответу. Со своей стороны он готов предоставить все необходимые документы, на основании которых можно сделать очевидный вывод – никакого отношения к ЧВК «Вагнера» он не имеет, а петербургское издание его оклеветало и создало фейк.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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