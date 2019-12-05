«Брюс Уиллис не спасет…»: ученые заявили о неизбежном метановом взрыве и гибели человечества

Стремительное изменение климата и таяние вечной мерзлоты поставило человечество под угрозу метанового взрыва, что гораздо опаснее, чем выбросы углекислого газа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведущие эксперты считают, что проблема касается, прежде всего, России, которая выделяет огромные ресурсы на освоение Арктики.

В частности, член-корреспондент РАН, профессор Томского политехнического университета и Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игорь Семилетов сообщил, что за более чем десятилетний период исследований зафиксирован рост выбросов метана, а около двух месяцев назад наблюдалась мощнейшая аномалия. «То, что мы обнаружили 7 октября – но это максимальный залповый выброс метана. По нашей информации, выбросы происходят на протяжении многих лет», – сказал он.

Вместе с тем, как отметил Семилетов, сказать, сколько именно метана ежегодно выделяется на Земле, невозможно, так как исследования в этой сфере просто не ведутся. «По нашим самым консервативным оценкам, выбросы метана из только из Восточно-Сибирского арктического шельфа составляют около 20 млн тонн. А Intergovernmental Panel on Climate Change – главный климатический орган – оценивает выбросы метана из всего мирового океана в 5 млн тонн. Оценки нужно пересматривать в сторону увеличения. Они до сих пор в своих отчётах пишут, что к концу столетия подводная мерзлота заглубится на три метра. Она уже на 50 на 100 метров ушла. Они основывают свои выводы на кабинетных расчётах, а мы реально работаем в экспедициях. До 17 см в год идет вертикальная деградация мерзлоты», – уточнил профессор.

Ученый пояснил, что именно таяние вечной мерзлоты провоцирует выбросы метана. «Под вечной мерзлотой находится гидрат – твердая фаза очень активного парникового газа. Пока подводная мерзлота стабильная – все в порядке. Но при нарушении целостности подводной мерзлоты происходит дестабилизация, гидрат переходит из твердой фазы в газовую, а это приводит к увеличению его объема в 50-200 раз – это взрыв», – подчеркнул Семилетов.

Вице-президент РАН Юрий Балега со своей стороны согласился, что человечество попало в западню глобального потепления. «Метан высвобождается за счет таяния вечной мерзлоты – как на континенте, так и Арктическом шельфе. 80% всей шельфовой территории – это наши шельфы. Он пробивается сквозь тающие подводные льды и появляется в атмосфере. Метан – один из главных парниковых газов, он вызывает дальнейшее потепление. Это такой замкнутый цикл – становится теплее, выделяется метан – становится еще теплее», – сказал Балега.

По его оценке, в долгосрочной перспективе прогноз, мягко говоря, неблагоприятный. «Сейчас мы не знаем причин глобального потепления – ученые глубоким бурением могут мониторить температуру планеты, содержание метана, углекислого газа вплоть до полмиллиона лет. Мы знаем, что колебания температур были всегда, но сейчас идет процесс, который взрывоопасен для нашей планеты и цивилизации. Глобальное потепление грозит всем. Рано или поздно, если так будет продолжаться, это приведет к уничтожению жизни на нашей планете, но когда – неизвестно. Может, через миллион лет, может, через тысячу», – констатировал вице-президент РАН.

При этом Балега подчеркнул, что человечество не в силах остановить эти процессы. «Какие усилия сюда не бросай, мы ничего не можем сейчас сделать. Это процесс, который мы не можем сейчас контролировать. Брюс Уиллис не придет и не спасет человечество», – заявил он.

Член Шведской королевской академии и Нобелевского комитета по химии, профессор Стокгольмского университета Орьян Густаффсон, который активно сотрудничает с российскими учеными, со своей стороны отметил, что необходимо серьезно изучать процессы, которые происходят сейчас с Землей. «Благодаря усилиям наших российских коллег, мы почти смогли понять феномен российской Арктики. Стоит отметить, что вечная мерзлота находится под водой, поэтому до нее достаточно трудно добраться. Мы должны изучить вместе эти вопросы, чтобы прогнозировать эволюцию этих явлений. Тогда человечество будет понимать, что ждет нашу планету через 100 лет. Это исключительно актуальная тема для современного общества», – сказал Густаффсон.

По его мнению, сегодня важно не пересечь «точку невозврата». «Мы видим, что районы дна меняются из-за этих процессов. Это может оказать серьезное влияние на климат. Мы подходим к моменту, когда мы сможем понять, и прогнозировать эти процессы. Неочевидно, как будет развиваться ситуация», – считает шведский ученый.

Ведущий научный сотрудник Арктического центра при Болонском университете (Италия), профессор Томмасо Теси, также выступавший на пресс-конференции, согласился, что скоро может оказаться так, проводить исследования будет уже поздно. «Знаете, сейчас стоит вопрос – не только куда мы движемся, но и откуда пришли. Да, климат изменился, ведь при таянии ледников отражающая способность арктической шапки снижается, следовательно, Земля нагревается сильнее. Вскоре может наступить некий момент, после которого говорить о чем-то будет поздно», – сказал Теси.

В то же время Балега выразил уверенность, что власти ведущих государств, в том числе России, из-за бюрократических проволочек не готовы оперативно начинать такую работу. «Нужны серьезные государственные решения. Причем не только в нашей стране. Это, конечно, элемент соглашений, нужно организовывать серьезные экспедиционные исследования, в сотни раз увеличивать финансирование… Думаю, чисто интуитивно, что задержка с этим – 5 лет. 5 лет, прежде чем чиновники начнут заниматься этим делом глубоко», – сказал Балега.

В этой связи Семилетов подчеркнул, что для России, как сырьевой державы, которая значительные средства сегодня вкладывает в освоение Арктики, так как там находятся огромные запасы нефти и газа, исследование процессов имеет очень прикладное значение. «Важно изучить состояние подводной мерзлоты. Представьте, платформу «Газпром» или «Росатом» ставят, а у нее одна «нога» ушла под воду. Таяние определяет и портовые сооружения. Сегодня геориски и инженерные риски не учитываются», – сказал он.

Напомним, метан – бесцветный газ без вкуса и запаха, считается третьим по значимости парниковым газом в атмосфере Земли после водяного пара и углекислого газа. Метан малотоксичен, но обладает слабым наркотическим действием. В смеси с воздухом метан становится взрывоопасен при концентрации его от 4,4% до 17%.

Москва, Мария Вяткина

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