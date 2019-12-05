Влажно и ветрено: в Москву вернулась мрачная осень

Сегодняшнее потепление в московском регионе, которое связано поступлением атлантического воздуха, задержится на несколько дней. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, влажная и ветреная погода будет сопровождаться температурой на 5-6 градусов выше нормы.

В пятницу, 6 декабря, местами ожидаются небольшие осадки, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ночью -1…+1° в мегаполисе и -2…+3° по области. Днем прогнозируется 0…+2° в столице и -2…+3° в Подмосковье.

Как прогнозируют синоптики, почти такая же погода ожидается и в выходные дни – лишь немного отличаться будут ночные температуры: в субботу -1…+1° в Москве и -3…+2 по области, в воскресенье -2…0° в столице и -4…+1° в регионе.

С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Ожидаются небольшие осадки и околонулевые температуры: -3…+2° ночью и -1…+4° днем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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