Правдиво о войне: в России состоялась премьера драмы «Ржев»

В России состоялась премьера кинодрамы «Ржев». В основу сюжета легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Фильм рассказывает о подвиге и судьбах советских солдат в период Великой Отечественной войны. В течение суток бойцы роты ценой собственных жизней защищают деревню Овсянниково на Ржевско-Вяземском выступе.

Кадр из кинофильма «Ржев»

В следующем году жителей России и стран СНГ ожидает знаковое событие – 75 лет со дня Победы СССР в Великой Отечественной войне. Героизм солдат и достижения тружеников тыла позволили защитить Родину и отстоять независимость Советского Союза. Благодаря самоотверженности бойцов Красной Армии потомки получили возможность жить в мирное время, поэтому память о годах войны необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Источником знаний о страшных событиях служат исторические документы, мемуары ветеранов и, конечно, произведения культуры.

Дань подвигу советских солдат решили отдать и создатели военной драмы «Ржев». Всероссийская премьера киноленты состоялась 5 декабря. Сценарий был написан по мотивам произведения писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Повесть основана на реальных событиях, так как Вячеслав Леонидович был непосредственным участником сражений. Фильм посвящен одному из событий кровопролитной Ржевской битвы – штурму деревни Овсянниково. По сюжету, рота получает беспрекословный приказ из штаба: солдатам необходимо защитить стратегический пункт любой ценой. Бойцы принимают ответственное задание и отдают все силы на защиту деревни, еще не зная, что руководство не отправит к ним подкрепление.

Съемки картины продолжались с января по март 2019 года на Ржевском полигоне в Ленинградской области. В период съемок погода оказалась безжалостной: ночью температура воздуха опускалась до минус 30 градусов. Актеры и массовка носили форму солдат времен войны: хромовые сапоги и одежда без утепления позволили прочувствовать холод так, как это довелось бойцам в 1942 году. По словам Сергея Жаркова, сыгравшего командира роты, от мороза он не чувствовал ног, а автомат буквально «прилипал к рукам».

Для придания кадрам большей реалистичности фильм снимался в стилистике «боя изнутри». При создании картины не использовалась компьютерная графика, операторы задействовали уникальную технологию, посредством которой сцены взрывов камеры снимали максимально близко. Многие актеры, вживаясь в образы, ориентировались на рассказы родственников-ветеранов, стараясь почтить память предков. Некоторые актеры попросили дать героям фамилии своих дедов. Александр Аравушкин, сыгравший роль бывалого солдата по прозвищу «папаша», добавил к образу необычную деталь: в фильме он несколько раз перебирает в руках ветку рябины – такую же он видел на снимке своего дедушки.

В фильме нет главных героев, за два часа в равной степени раскрываются истории сразу нескольких персонажей. Такой прием выбрали, чтобы подчеркнуть значимость каждого солдата, ведь в военные годы сотни тысяч людей не жалели себя ради общей Победы. «Мы попытались вернуть зрителей к реальности войны, помочь им прожить все события по-настоящему, дать возможность увидеть, насколько все было страшно. Сколько пришлось преодолеть. Только тогда понимаешь, какие потрясающие люди воевали», – отмечает сценарист и режиссёр «Ржева» Игорь Копылов.

История будет интересна каждому, кто хочет узнать больше о событиях Великой Отечественной войны и готов столкнуться с тяжелой правдой об испытаниях, выпавших на долю советских солдат. До всероссийской премьеры закрытые показы фильма состоялись в Ржеве, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, кинолента выйдет в прокат в США, Франции, Германии, Польше, Японии и Корее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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