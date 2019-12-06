«Шаманизм»: глава Гидрометцентра «разнес в пух и прах» предновогодние прогнозы погоды

Нынешние прогнозы погоды в период новогодних праздников не имеют ничего общего с научным подходом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, все предположения относительно этого можно признать «шаманизмом».

«6 декабря прогнозировать погоду на Новый год невозможно. Зимой метеорологи чувствуют себя более уверено, потому что качество прогнозов существенно повышается. Но из-за хаотичности атмосферы и целого ряда физико-математических принципов, точность наблюдений не позволяет прогнозировать погоду на длительней срок. Теоретически в будущем станет возможно прогнозировать на две недели, но сейчас практическая предсказуемость 5-6 дней», – подчеркнул Вильфанд.

Глава Гидрометцентра уточнил, что сейчас можно привести только статистические данные об осадках 31 декабря, чтобы проследить общую тенденцию. «Мы изучили данные с 1885 года – более ранних не нашли – до 1940 года. Оказалось, что тогда вероятность осадков в жидком или полужидком состоянии была минимальной. А с 1961 до 1999 вероятность подобных осадков составляла уже 24%. В нынешнем веке – 32-33%. Мы можем говорить, что в 34% возможно отсутствие осадков, 34% – снег и остывшие 32% – дожди мокрый снег. Что будет – абсолютно неизвестно», – сказал он.

В то же время, как считает Вильфанд, прогнозы погоды под Новый год, которые появляются сейчас, не могут быть научно обоснованными. При этом синоптик назвал «шаманами» метеорологов, которые публикуют подобные данные.

«Мы в Гидрометцентре подумали и пришли к выводу, что видимо, существуют метеорологи, которые имеют особый статус. Вот есть такая религия – шаманизм. Я уважительно отношусь ко всем религиям. Но она говорит о том, что вне зависимости от воли человека, в него вселяется дух, который позволяет ему общаться с верхними и нижними «эшелонами». И когда он выходит из транса, он может интерпретировать знания и сообщать информацию... И я перед такими метеорологами снимаю шляпу. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет», – сыронизировал Вильфанд.

Как считает глава Гидрометцентра, сейчас с большой долей вероятности можно говорить лишь о том, что 2019 год для России может оказаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений. «С большой степенью вероятности можно спрогнозировать, что для России нынешний год будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Это касается и Москвы», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.12.19

Вылетевший в Надым SSJ 100 вернулся в Москву из-за неполадки. / Уральца сняли с рейса в Симферополе из-за пьяного дебоша. / Силовики задержали причастных к покушению и убийству главы ингушского центра «Э» МВД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»