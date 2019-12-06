«Зимняя жара»: глобальное потепление раскалило Россию до «красноты»

Температурный фон в России продолжает бить все рекорды. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, парижское климатическое соглашение не помогает повлиять на темпы глобального потепления.

Метеоролог отметил, что осень 2019 года в целом по России была заметно теплее нормы, а в Арктике – второй самой теплой за историю наблюдений. «Сейчас Азиатская часть страны раскраснелась от зимней жары. Конечно, температура отрицательная, но редко бывает, когда в течение 10 дней прогнозируется на 12-14 градусов выше нормы на такой большой территории», – констатировал Вильфанд.

При этом, как сказал метеоролог, 2019 год для России может оказаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений. «С большой степенью вероятности можно спрогнозировать, что для России нынешний год будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений», – сказал он.

Как считает глава Гидрометцентра, такая ситуация соответствует общемировому тренду на глобальное потепление. «Оценки показывают, что последние 10 лет, с 2010 года, были самыми теплыми за все время метеонаблюдений. Пятилетие, с 2015-2019, тоже было самое жаркое за всю историю метеонаблюдений. Это не очень радует», – сказал он.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что заметно ускорился рост уровня океана. «Это происходит за счет таяния Антарктиды, Гренландии и материкового льда. Это приводит к повышению уровня воды. В этом году феноменальный эффект был обнаружен – 90% территории гренландского ледника начала таять, это было зафиксировано на короткий период с 30 июля по 3 августа, но такого не было никогда. Это очень тревожный фактор», – подчеркнул он.

Вильфанд обратил внимание, что таяние льдов Арктики было очень значительным. «Это вызывает очень серьезные изменения в биохимии океана, и кислотность океана увеличилась на 26%. Это очень серьезная проблема», – уточнил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.12.19

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