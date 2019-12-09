Контр-адмирал запаса Владимир Ковтуненко о фильме «Ржев»: «Именно правда о войне нам нужна»

В российский прокат в преддверии 75-летия Великой Победы вышла военная драма Игоря Копылова «Ржев», в которой повествуется об одном из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Красная Армия смогла удержать стратегический Ржевский выступ, который вермахт планировал использовать в качестве плацдарма для наступления на Москву.

Картину оценил контр-адмирал запаса и кандидат педагогических наук Владимир Ковтуненко, который посмотрел ее вместе с внучкой. Он считает, что «такие фильмы нужны для молодежи и для нас всех, кто не помнит войны, но именно правда о войне нам нужна».

Память о Великой Отечественной войне и героизме нашего народа священна. «Молодежь, которая смотрела фильм, должна знать, что наша земля может напоить водой, накормить хлебом, удивить красотой, но она не может себя защитить», – подчеркнул контр-адмирал.

По мнению Ковтуненко, в фильме «показана правда о войне», ее кровь и грязь. Особенно ему запомнился образ командира роты в исполнении Сергея Жаркова: «Очень мне понравилось, что правдиво сыграл».

Контр-адмирал также считает, что политрук играл положительную роль, поддерживая командира – как положено. Что же касается представителя особого отдела, то «да, была такая установка. Здесь нет подрыва, здесь показано, как всё было. И это никуда не уйдет».

Зрители могут подумать, что некоторые сцены в фильме затянуты, но и в этом есть смысл: так солдаты жили между боями. Важно, что создатели ленты смогли показать мужество и героизм советских людей, их веру в победу.

Ковтуненко считает картину «Ржев» хорошей и правильной: «Патриотизм – память о прошлом, правда о настоящем и впечатление о будущем. Мы должны помнить войну, а такие фильмы, как «Ржев» – это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

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