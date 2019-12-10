«Русские сражались до последнего патрона»: о двух россиянах, взятых в плен ИГИЛ* в 2017 году

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) взяли интервью у мирного сирийца, живущего в поселке близ трассы Пальмира – Дейр-эз-Зор. Из соображений безопасности он отказался назвать свое настоящее имя, однако рассказал о жизни под игом террористов ИГИЛ* (запрещенная в РФ организация) и упомянул о двух русских, взятых в плен в 2017 году.

Русские в Сирии

Собеседник издания – простой человек, не знавший о сотрудничестве США и ИГИЛ*. Но у него было четкое понимание, что его деревня освободилась от террористов исключительно благодаря сирийской армии и русским. Это произошло после начала наступления армии на Дейр-эз-Зор. По его словам, русские вместе с генералом Сухейлем пошли на город. «Было затишье, но ИГИЛ* иногда устраивали набеги на трассу и на нашу деревню тоже», – рассказал сириец.

Мужчина поведал изданию историю про двух отважных русских, попавших в плен к исламистам. Террористы пришли из пустыни Бадиа с целью напасть на САА на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор. По ней тогда шла колонна из автобуса с военными и машин. Именно тогда боевики и напали. Легковым автомобилям удалось вырваться и уехать, а автобус попал под обстрел. Это увидели проезжающие на грузовике двое русских. «Они ничего не знали…» – грустно подметил сириец.

Услышав звуки стрельбы, русские остановились помочь, но их автомобиль тоже подбили. Мужчины выскочили и стали отстреливаться, пока не кончились патроны, после чего боевики взяли их в плен. «Говорят, их обоих обезглавили. Насколько я знаю, они не отступили. Русские – очень хорошие воины. Потом русские выгнали ИГИЛ* из нашей деревни меньше чем за полдня», – рассказал сириец в завершение.

Собеседник ФАН не назвал имен плененных русских. Предполагается, что это – Григорий Цуркану и Роман Заболотный, двое русских добровольцев, приписываемых СМИ к ЧВК «Вагнера».

Подробнее о борьбе россиян против террористов в САР читайте в полном материале ФАН. Отметим, что ранее издание выпустило серию публикаций по ситуации в Сирии. Первая часть посвящена сотрудничеству либеральных журналистов из России с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ), вторая рассказывает об американской помощи этой же группировке.

ИГИЛ* – террористическая организация, запрещена в России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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