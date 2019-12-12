Украинские пользователи атаковали «Кинопоиск», занизив рейтинг военной драмы «Ржев»

Вышедшая в прокат военная драма Игоря Копылова «Ржев» встала сильным раздражителем для украинских пользователей Интернета. После массированной атаки рейтинг киноленты на популярном в России «Кинопоиске» был занижен из-за найденного в фильме политического подтекста. Как выяснилось, что негативные оценки в основном ставились с профилей-однодневок.

Российские зрители высоко оценили «Ржев», отметив хорошую работу режиссера и сценариста, игру актёров и достоверность событий. Однако, как сообщала «Версия», некоторые пользователи усмотрели в военной драме политический подтекст, поэтому и заминусовали фильм.

В соцсетях появились комментарии, которые указывают на возможную связь «критиков» с пользователями украинского сегмента Интернета. Зрители из этой страны оказались недовольны тем, как в фильме неоднозначно показали украиноговорящего солдата, пообещав раскритиковать «Ржев» на всевозможных площадках и рекомендовать друзьям не смотреть кино.

«Реалистичный фильм? Обычная пропагандистская подделка. Украинец ссыться каждого шораха и предает легко, а русские все бравые воины и победа это только их заслуга. Бред из бредов», – пишет один из пользователей.

«Опять украинец показан предателем и трусом», – возмутился другой.

В результате анализа нескольких аккаунтов на «Кинопоиске», ставивших максимально низкие оценки фильму, выяснилось, что по графику за 12 декабря в районе 12 часов дня за пять минут было выставлено 14 «единиц».

При этом за всю неделю проката «Ржева» – «единиц» на «Кинопоиске» фильму проставлено больше 45%.

Судя по профилям «минусовщиков», большинство из них является однодневными, то есть создавались с одной целью – специально занизить рейтинг «Ржева». Во многих аккаунтах, поставивших «единицу», отсутствует какая-либо информация, а в графе «оценки пользователя» отмечен лишь один фильм.

Несмотря на развернувшуюся в сети кампанию против фильма, сама кинолента получилась динамичной и достоверной, что отмечали как обычные пользователи, так и заслуженные артисты РФ. Режиссеру Игорю Копылову удалось снять качественную военную драму об одном из сражений за деревню Овсянниково под Ржевом. В фильме красноармейцы занимают село и пытаются его удержать. При этом в роте солдат собрались абсолютно разные люди – от вора-рецидивиста до бывшего философа и вчерашнего школьника, однако все объединились из-за любви к Родине и отдали за нее жизни, чтобы не пропустить гитлеровскую армию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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