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Пятница, 13 декабря 2019, 07:36 мск

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ЕС ещё на полгода продлил санкции против России

Евросоюз на шесть месяцев продляет санкции, введённые против России. Такое решение было озвучено накануне на саммите Евросоюза, открывшемся в Брюсселе. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил на брифинге, что главы Евросоюза заслушали доклады лидеров Франции и Германии по итогам саммита в «нормандском формате», прошедшем в начале текущей недели в Париже. «Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в «нормандском» формате в Париже. Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», – цитирует Мишеля РИА «Новости». По его словам, выполнение «минских соглашений» очень важный момент в вопросе снятия санкций ЕС с России.

Москва, Елена Васильева

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