Аномальное тепло: в Москве сохранится осенняя погода

В московском регионе в ближайшую неделю не удастся увидеть снежные сугробы. Согласно прогнозу синоптиков, вплоть до пятницы в столице по-прежнему будет царить теплая, нехарактерная для декабря погода, а снежный покров может появиться только к концу месяца.

В ближайшие дни в столице ожидается пасмурная погода. Во вторник температура воздуха составит +1..+3 градуса. Как отмечает центр «Фобос», в среду возможен дождь и мокрый снег, а в четверг еще сильнее потеплеет – ночью +4..+6°, днем +2..+4°. Температура воздуха опустится до ноля только в пятницу.

По данным синоптиков, прогнозы не обещают появления снежного покрова как минимум до 25 декабря.

Стоит отметить, что в столице уже приходилось встречать Новый год без снега – к примеру, в 2017-м году снег пропал точно перед новогодней ночью, а выпал только 5 января 2018 года. Между тем, в центре «Фобос» обращают внимание, что за последние 50 лет это был единственный случай полностью бесснежного Нового года в Москве.

При этом декабрь-2019 претендует антирекорд по количеству дней со снежным покровом. Пока специалисты насчитали таковых всего пять.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

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