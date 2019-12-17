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Вторник, 17 декабря 2019, 18:35 мск

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Остался без визы: российский сенатор снова не сможет попасть в ООН

Фото: in4s.rs

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев вновь не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Об этом сам сенатор сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Завтра в Нью-Йорке на сессии ГА ООН в девять утра по нью-йоркскому времени, то есть осталось менее суток, состоится рассмотрение ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции о недопустимости героизации нацизма... Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября. По состоянию на сегодня посольство США не ответило на этот визовый запрос», – цитирует Косачева «Интерфакс».

Сенатор напомнил, что в сентябре сразу несколько членов делегации РФ, в том числе и он, также не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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