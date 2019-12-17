От Вики Цыгановой и Порошенко до Греты Тунберг и Трампа: определены лучшие и худшие политики 2019 года

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) объявила итоги политической премии «Гамбургский счет». Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты оценили самые заметные события уходящего года и определили фаворитов и аутсайдеров в политике как в России, так и за рубежом.

Российская политика: провал Вики Цыгановой и «Неожиданность года»

В номинации «Лучшая губернаторская кампания» премия присуждена главе Забайкальского края Александру Осипову, который сумел опередить Романа Старовойта (Курская область) и Радия Хабирова (Республика Башкортостан). Эксперты обратили внимание, что Забайкальский край традиционно занимал нижние позиции во всех рейтингах, прежде всего, по социальной тематике, которая значимо влияет на отношение и оценки деятельности власти, однако Осипову удалось нивелировать все проблемные точки. В частности, как отметил политический консультант, управляющий партнер центра стратегического консультирования «Прогресс-коммуникации» Руслан Модин, были купированы скандалы и определены наиболее эффективные каналы прохождения информационного сигнала во все сферы общества: от социалки до элит. «Кроме этого, удалось построить образ кандидата, стопроцентно попадающего в тренд «новой искренности», не расфокусировав при этом его восприятие среди элит региона и людей, так или иначе обеспечивающих нужную явку и формирующих мнение «в низах», – подчеркнул он.

В номинации «Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание» победа присуждена тульской кампании «Единой России», в ходе которой была преодолена проблема роста протестных настроений.

В то же время «Лучшей кампанией оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание» признана кампания КПРФ па выборах в Московскую городскую думу. «Думаю, что кампанию КПРФ в Мосгордуму высоко оценили не столько за технологические решения, сколько за умение использовать в своих целях сложившуюся политическую конъюнктуру», – прокомментировал достижения коммунистов глава Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко.

В номинации «Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти» победителем стал Сергей Серебренников (Братск), который опередил Игоря Шутенкова (Улан-Удэ) и Леонида Николаева (Анадырь). Комментируя такой итог, Минченко обратил внимание, что это «заслуженная победа Сергея Серебренникова, который начал кампанию с высокими антирейтингом и имел серьезных, ресурсно обеспеченных оппонентов».

«Лучшей мэрской кампанией кандидата от оппозиционной партии» признана кампания коммуниста Анатолия Локтя (Новосибирск). Как отмечают эксперты, целью на выборах была обозначена победа с результатом более 50%, что и удалось достигнуть – штабу Локтя хорошо удалось внедрить и раскрыть «образ победителя».

Премии в номинации «Лучшая муниципальная кампания («Единая Россия»)» удостоены «единороссы» за серию муниципальных выборов в Иркутской области. Как пояснил Минченко, в этом регионе «ЕР» пришлось вести кампанию в непривычной для себя роли оппозиционной партии при противодействии административного ресурса губернатора-коммуниста. «Тем не менее, руководству регионального отделения партии удалось достаточно успешно провести эту кампанию. Отдельно хотел бы выделить роль ряда местных игроков, которые оказали серьезное влияние на исход выборов и последующего внутриэлитного торга, в частности, Александра Битарова», – отметил глава Комитета по политическим технологиям РАСО.

«Лучшей муниципальной кампанией оппозиции» названа кампания партии «Родина» в Бахчисарайский городской совет.

Согласно результатам экспертного голосования, «Лучшая предвыборная кампания по довыборам в Государственную Думу» была у Ольги Пилипенко в Орловском округе. Ей удалось опередить Ивана Пиляева (Комсомольский округ) и Антона Шипулина (Серовский округ).

«Провалом года» политические эксперты назвали кампанию Виктории Цыгановой по Комсомольскому одномандатному округу в Государственную Думу. Примечательно, что известная певица в этой номинации конкурировала с кампанией «криптоединороссов» по выборам в Московскую городскую думу, а также «Единой Россией», боровшейся за мандаты в Законодательной Думе Хабаровского края.

Специальный приз «Неожиданность года» получила победа ЛДПР на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края. «В процессе обсуждения номинаций в жюри Премии развернулась горячая дискуссия, к какой категории относить кампанию ЛДПР в Хабаровском крае. С одной стороны, на федеральном уровне это оппозиционная партия, с другой – «партия власти» в Хабаровском крае. Приняли Соломоново решение – дать специальный приз», – прокомментировал решение Евгений Минченко.

Зарубежная политика: фиаско Порошенко и успех Макрона

Вместе с тем не осталась без внимания политическая ситуация в других государствах. В номинации «Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания» победила Национально-демократическая партия (Индия), опередив «Слугу народа» (выборы в Верховную Раду Украины) и «Брекзит-партию» (выборы в Европарламент – Великобритания). Как отметили эксперты Центра исследования политических элит ИМИ МГИМО, парламентская кампания в Индии в 2019 году была одной из самых массовых за всю историю с точки зрения вовлеченности избирателей (явка превысила 67%), на выборах приняли участие более 600 млн избирателей. При этом Национально-демократический альянс Нарендры Моди не только удержал власть, но и улучшил результаты предыдущих выборов 2014 года, что перекрыло достижения украинского «Слуги народа» и ««Брекзит-партии», которые также показали выдающиеся и во многом рекордные результаты.

В номинации «Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания» победу одержал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты Центра исследования политических элит ИМИ МГИМО обратили внимание, что его кампания стала воплощением концепции французского исследователя Бернара Манена об «аудиторной демократии». Медиа-менеджеры команды президента Украины затмили классических политтехнологов, а Зеленский выступил в логике нового типа лидерства – голосовали не за политика, а за медиаобраз, созданный сериалом «Слуга народа». Сам сериал стал инсценировкой политического процесса, а многосерийное шоу трансформировалось в политический пиар-проект. Избирательная кампания не была направлена на конкретную социальную группу, но использовала тактику «catch all», которая позволила привлечь как условно «прозападный» электорат, так и русскоязычное население Юго-Восточной Украины.

Победителем в номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» признан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который на мартовских выборах опередил кандидата Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма лишь на 13 000 голосов, однако по итогам повторного голосования одержал уверенную победу в 28 районах Стамбула из 39, сумев переманить на свою сторону 11 округов. Как отмечают политологи, Имамоглу вел кампанию под лозунгом «Все будет хорошо», что оказалось удачным, поскольку не предлагало нарочито агрессивной риторики, как это было у его конкурента.

По результатам экспертного голосования, в номинации «Зарубежный политик 2019 года» лидером оказался президент Франции Эммануэль Макрон, опередивший главу американского белого дома Дональда Трампа и 16-летнююю экоактивисту Грету Тунберг, действия которой, как отмечают эксперты, формируют новые глобальные поведенческие тренды. В Центре исследования политических элит ИМИ МГИМО отметили, что победитель номинации – Макрон продолжает формировать собственный образ будущего, как Франции, так и Европы, демонстрируя новый тип лидерства среди европейских политиков. Его ноябрьское интервью изданию The Economist и вовсе можно счесть альтернативной доктриной как французской, так и европейской внешней политики с лозунгом «Мозговая смерть НАТО».

Лауреатом номинации «Зарубежный провал 2019 года» стал экс-президент Украины Петр Порошенко, разгромно проигравший выборы Владимиру Зеленскому и теперь оказавшийся под угрозой уголовного преследования. Примечательно, что среди номинантов на эту антипремию также были молдавский политик-олигарх Владимир Плахотнюк, экс-мэр Риги Нил Ушаков, бывший британский премьер-министр Тереза Мэй, израильский политический тяжеловес Биньямин Нетаньяху и бывший президент Боливии Эво Моралес.

Политическая премия «Гамбургский счет» присуждается политикам, партиям, группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Голосование проводилось в декабре 2019 года среди участников Комитета по политтехнологиям РАСО – профессиональных политических консультантов, политических технологов и юристов. При оценке зарубежных кампаний учитывалось мнение международных экспертов, а также аналитиков Института международных исследований МГИМО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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