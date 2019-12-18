Постель или пересдача: как домогательства сходят с рук преподавателям вузов

Вокруг российских вузов продолжаются громкие и неоднозначные события. Не успела общественность обсудить трагичные и глубоко нездоровые отношения профессора-потрошителя Соколова со своей экс-студенткой, как в Петербурге разразился новый скандал – СМИ рассказали, что преподаватель кафедры политологии РГПУ им. Герцена Борис Вишневский мог домогаться студентов младших курсов, в том числе несовершеннолетних. На защиту профессора (по совместительству депутата от «Яблока») предсказуемо встали либеральные издания вроде «Новой газеты», которые назвали публикации травлей, связанной с политической деятельностью. Как бы то ни было, обвинения серьезные и «прилипчивые», как тут не вспомнить другого видного диссидента – Владимира Буковского – которого из-за подозрений в хранении педофильских изображений таскали по британским судам до самой смерти.

Но самое важное здесь то, что разбирательство в отношении Вишневского последовало лишь после того, как молодые люди стали пикетировать заксобрание, а к освещению темы подключилось федеральное телевидение. Кажется, власти до последнего не хотят признавать проблему внеучебных связей, отдавая этот вопрос на откуп вузам, которые, в свою очередь, не заинтересованы в лишней шумихе.

«Приставали, пристают и будут приставать. Так начинаются отношения. Может быть, вас зачали на рабочем месте», – так декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков во время лекции прокомментировал ситуацию вокруг депутата Леонида Слуцкого. Парламентария, напомним, сразу несколько журналисток обвинили в домогательствах на рабочем месте. После этих слов Третьякова часть студентов демонстративно покинули аудиторию, другие, очевидно, оторопев, наверняка крепко задумались.

Заявление декана показательно и достаточно точно отображает отношение власти к проблеме. Скандал с распускающим руки народным избранником был встречен элитой как операция западных спецслужб. Чиновники и прочие патриотичные деятели бросились на амбразуру, пытаясь не допустить проникновения на святую Русь тлетворных убеждений, согласно которым нехорошо трогать женщин, если они этого не хотят.

Любопытно, что скандалы с озабоченными преподавателями не обходят стороной и наиболее «продвинутые» вузы, ДНК которых пронизаны либеральными ценностями. Так, в прошлом году обвинения прозвучали в адрес доцента факультета экономических наук Сергея Володина. Утверждалось, что он использовал «властное положение» в своих интересах – навязывал студенткам «неформальное общение», таская их по клубам, писал похабные смски и даже принуждал некоторых к «кормлению с руки» в ресторане.

Разумеется, по словам Володина, если что и было, то по обоюдному согласию, и вообще студенты – взрослые люди. Вышкинцев подобные объяснения не удовлетворили. Преподавателю объявляли бойкот, требовали увольнения, о ситуации написали университетские издания. И хотя «общительного» доцента поста не лишили, случай важный – студентки дали бой, теперь действия преподавателя будут находиться под пристальным вниманием, и вряд ли он рискнет вести себя как-то неподобающе.

Но что делать в таких случаях парням? Вопрос может прозвучать неуместным, но напрасно. В 2015 исследование показало, что в России чуть ли не пятая часть подвергшихся домогательствам на учебе или работе – мужчины. Но их истории мы слышим нечасто. Очевидно, сильному полу сложнее рассказать о таких проблемах из-за целого ряда культурных и психологических факторов, вроде стыда и «пацанских» убеждений.

Если кажется, что подобные случаи редкость, можно изучить специализированные гей-сообщества в интернете, чтобы понять, что масштаб проблемы как минимум значителен. Десятки историй походят друг на друга – преподаватели специально выбирают объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсников. Они зачастую малообспечены, не знают местных порядков, не обросли социальными связями, следовательно, вряд ли побегут жаловаться.

Самый частый сюжет – пересдача наедине с преподавателем. Студент в этот момент наиболее уязвим, ведь от результата зависит его будущее. Звучат настойчивые приглашения в кафе или ресторан вперемежку с угрозами завалить на экзамене, иногда старшие просто распускают руки.

Один из иногородних студентов РГСУ, учившийся там во второй половине нулевых, описывает своего растлителя как типичного профессора, который ничем не выдавал своих наклонностей. Интеллигентный, опрятный вид, очки. Немного смущало, что мужчина оставил не только жену и детей, но и собственного пожилого отца, которому пришлось добиваться от сына выплат алиментов через суд. Однако впоследствии выяснилось, что преподаватель может быть щедрым – в обмен на физическую близость он помогал с учебой и трудоустройством

«Профессор взял меня соавтором в несколько статей, заставил меня включиться в рутинную работу по написанию диссертаций для его клиентов. Работа у него была поставлена на поток. Мне доверили поиск цитат, переписывание чужих идей своим языком», – пишет студент. И тут можно было бы даже порадоваться за молодого человека, что он нашел и работу, и партнера, пусть и нетрадиционного. Если бы не следующий пассаж: «Он меня сделал таким [гомосексуальным – ред.] насильно, это стало моей сущностью. Пожаловаться было некому. Так такие как я в нашем обществе непопулярны. А профессор был популярен».

«Пожаловаться некому», – эта фраза рефреном проходит во многих анонимных записях. И даже если жертва домогательств наберется смелости вынеси сор из избы, разбирать подобные ситуации придется в «комиссии по этике», которые состоят из коллег «подозреваемых». Аналогичная комиссия, например, без особых обсуждений единогласно оправдала Слуцкого. Никто не будет учитывать голос независимых наблюдателей и студенчества.

Кроме того, в уставах отечественных вузов в отличие от «загнивающих западных» не прописано, какая степень неформальных отношений допустима для учеников и преподавателей. Поэтому даже самые вольные комплименты и настойчивые приглашения на ужин остаются безнаказанными. И пока учебные заведения отказываются четко прописать для профессоров «что такое хорошо и что такое плохо», российским студентам, которые не хотят «есть с руки» и менять ориентацию в зависимости от преподавателя, остается объединяться и «шуметь» как можно громче.

Москва, Екатерина Попова

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