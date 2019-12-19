Ураганный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 24 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до девяти часов вечера.

В региональных главках МЧС также выступили с предостережением. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев», – отмечается в сообщении МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны небольшие осадки, а температура воздуха составит 3...5 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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