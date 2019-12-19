Температурная аномалия: московский регион пока останется без зимней погоды

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая погода, при которой температурная аномалия будет составлять 10 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, подмораживать может только в ночные часы.

Как отмечают синоптики, в пятницу, 20 декабря, ночь еще сохранится ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В течение суток термометр будет показывать в пределах 0…2° в столице и -3…+2° по области.

В субботу, 21 декабря, преимущественно без осадков. Ночью -2…0° в Москве и -4…+1° в Подмосковье. Днем ожидается 1…3° и -2…+3°, соответственно.

В воскресенье, 22 декабря, местами прогнозируются слабые осадки. Ночью ожидается 0…2° в столице и -2…+3° по области, днем потеплеет до 5°.

В начале новой рабочей недели возможны небольшие осадки, при этом по ночам прогнозируется 0…5°, днем – плюс 2…7°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

Путин пообещал медицине полтриллиона рублей. / Путин рассказал о фундаментальных ошибках Ленина. / Путин заявил о проблемах с «Дальневосточным гектаром» – инфраструктуры до сих пор нет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»