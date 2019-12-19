Полгода в ливийской тюрьме: что известно о судьбе похищенных российских социологов

Западные спецслужбы готовы сделать все возможное, чтобы не выпустить российских социологов из «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ), которые уже на протяжении шести месяцев находятся под стражей в подконтрольной террористам ПНС тюрьме «Митига» в Триполи. О том, в каком состоянии они сейчас, известно крайне мало.

Напомним, в начале 2019 года ФЗНЦ создал группу для проведения исследований в Ливии, в которую были приглашены Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан. Задачей социологов было провести опросы в Ливии среди граждан, политиков и чиновников. Поездка была оформлена официально, кроме того, социологическое исследование проводилось фактически по приглашению председателя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри.

Поначалу социологическое исследование проходило спокойно – россияне провели ряд встреч с некоторыми политическими деятелями Ливии. Среди них был сын убитого бывшего лидера страны Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи. Кстати, фигура в Ливии очень влиятельная. Встреча социологов с сыном бывшего правителя не скрывалась. Но когда главари ПНС ознакомились с результатами исследований и поняли, что Сейф аль-Ислам Каддафи имеет большую народную поддержку, над российскими социологами начали сгущаться тучи.

Итоги опроса были восприняты ПНС крайне негативно, и россиян заточили в тюрьму. Александр Прокопьев успел вылететь в Россию раньше своих коллег и тем самым избежал похищения.

Социологов удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», контролируемой террористами бандформирования RADA, которое, в свою очередь, действует под руководством МВД ПНС. Кроме того, данное бандформирование тесно сотрудничает с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Как сообщалось, российских социологов задержали за то, что они ехали на встречу с Сейфом Кадаффи – сыном убитого ливийского правителя.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич ранее отмечал, что задержание социологов боевики использовали для откровенного политического шантажа: «Бандиты заявляли нам адресованные правительству России политические требования. В частности, что Москва должна поменять свой вектор политики по отношению к ливийской проблематике. Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство». Кроме того, глава ФЗНЦ возмутился наглым поведением представителей ПНС на саммите «Россия-Африка» – они попросту игнорировали встречи ливийско-российского совета.

А затем была обнародована «настоящая» причина задержания социологов – вмешательство в выборы в Ливии. К слову, повод придумало не ПНС, а Вашингтон – первым новую версию представило агентство Bloomberg. Однако в стране ни о каких выборах не было и речи, в Ливии даже нет юридической базы для проведения выборов».

По словам Малькевича, именно с Bloomberg началась эта эпопея: «Потому что первый месяц-полтора наши ребята были схвачены и находились в заложниках у бандитов. Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно даже под диктовку. У меня складывается впечатление, и наши источники это подтверждают, что всё это звенья одной цепи».

Примечательно, что вбросы о вмешательстве подхватии «Проект.Медиа», опубликовавший статью на основе материалов с конфискованного ноутбука Максима Шугалея. По всей видимости, данные попали в руки основателя «проекта» Романа Баданина от самих террористов или зарубежных спецслужб, которые также допрашивали социологов. Таким образом, по словам Малькевича, «выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы – работники ЦРУ – связанное с Ходорковским пропагандистское издание».

Отметим, что истинной причиной ареста могли стать результаты социологического исследования россиян, согласно которому наибольшую поддержку среди ливийского населения получили Халифа Хафтар и Сейф Каддафи – они набрали более 26% голосов в свою пользу. А вот Халед аль-Мишри получил самый низкий уровень голосов – всего 1,8%. Кроме того, низкий уровень поддержки получил и премьер-министр ПНС Файез Саррадж – всего 7,1%. Такие результаты, конечно, не устроили так называемое ПНС.

На сегодняшний день о судьбе российских социологов мало что известно. Существует опасность, что западные спецслужбы сделают все возможное, чтобы не выпустить социологов на свободу, так как они много знают. Кроме того, в задержании россиян принимали участие сотрудники ЦРУ, которые работают совместно с террористами ПНС Ливии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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