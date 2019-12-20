Рыцари, драконы, инопланетяне и королевы: декабрьские премьеры в МХАТе им. Горького

МХАТ им. М. Горького продолжает удивлять невиданным ранее количеством премьер. На протяжении полугода в театре выходит по спектаклю раз в месяц, а в декабре – «перевыполнили план», выпустив сразу несколько новых постановок.

«История рыцаря»

12 декабря театр представил «Историю рыцаря» – очередное переосмысление легендарной пьесы Евгения Шварца «Дракон». Она была написана во время войны, в эвакуации из блокадного Ленинграда, когда драматург оказался в городе, само название которого для него, возможно, звучало как «Драконовск» – Сталинабаде (имя «Отца народов» носил тогда Душанбе). То ли со временем, то ли с местом появления на свет пьесе не повезло, но историю о правителе – драконе и рыцаре, бросившем ему вызов, очень долго не ставили на сценах страны. Даже во времена «оттепели» все попытки заканчивались запретами. Одна из экспериментальных постановок 60-х, между прочим, – заслуга Марка Захарова, который поставил спектакль в Студенческом театре МГУ. И все же после нескольких представлений пьесу из репертуара убрали. Фильм, снятый Захаровым, на экраны страны вышел только в 1988 году.

Постановка в МХАТе – это новое прочтение теперь уже канонической пьесы. Автор и режиссер-постановщик «Истории рыцаря» Антон Непомнящий предлагает зрителю поразмышлять о том, каким образом рыцари превращаются в драконов и можно ли этого избежать. «Вся правда в том, что драконы никогда не приходили к власти. К власти всегда приходят рыцари. Молодые, полные благородных идей свободы, равенства, справедливости! Я ведь, точно так же, как и ты, пришел во дворец, вызвал на бой дракона, убил его и женился на его прекрасной дочери», – утверждает Дракон. Но неужели так и должно быть, и каждое новое поколение драконов и рыцарей обречено наступать на одни и те же грабли?

«История рыцаря»

«Историю рыцаря» можно воспринимать по-разному: как социальную сатиру, как романтическую драму, как философскую притчу, но при всем при этом спектакль удивительно актуален и временами кажется, что герои буквально пересказывают публикации сегодняшних СМИ. Возможно, потому, что мы до сих пор не нашли ответа на вопрос как же все-таки «убить дракона» в самих себе?

«Звездная пыль»

Пусть название не вводит зрителя в заблуждение: ничего общего с фильмом Меттью Вона и книгой Нила Геймана здесь не будет. Как не будет ведьм, колдунов, принцев и прочих мифических персонажей. За исключением инопланетян, которые, как и положены существам, достигшим высокой степени развития, исследуют другие миры и наконец добираются до Земли – чтобы изучить нас, им нужен «образец», и они сделали выбор.

Главный герой пьесы молодого драматурга Натали Мошиной – мелкий офисный служащий, тот самый «планктон», жизнь которого проходит по стандартному шаблону: дом, работа, семья, мечты о поездке в Турцию да квартальный отчет. Почему именно его выбирают инопланетяне среди всех землян для установления контакта, именно его они собираются забрать с собой? И что происходит с человеком, когда он, может быть, впервые в жизни задумывается о самых важных на свете вещах? А вдруг космические пришельцы спросят, в чем смысл жизни. Что же им ответить?

В этой истории о несбывшихся мечтах, о жизни «маленького человека», который мечтал стать большим, так легко вдруг увидеть любого из нас, обычных землян, обычных москвичей – школьного приятеля, соседа, самого себя. «Когда тебе за тридцать, юношеский максимализм проходит, и ты перестаешь думать о том, что можешь покорить мир. Страшно осознавать, что ничего особого в жизни ты не достиг, и если ты исчезнешь, ничего не произойдёт, разве что родные заплачут. И вдруг какое-то событие вторгается в твою жизнь, заставляет остановиться и на всё посмотреть по-другому. Например, тебе говорят, что ты умрёшь через четыре дня, и ты вдруг начинаешь всех любить, всё кажется таким прекрасным. Думаешь: Господи, да не нужно ничего особенного – вот эта жена и этот ребёнок – самое дорогое. Не хватает смысла жизни? Но разве он не в том, чтобы просто жить, чтобы каждый день тебе приносил радость, а не навязанный кем-то «успех»?», – говорит режиссер-постановщик спектакля Грета Шушчевичуте.

Открытый финал спектакля оставляет зрителя с ответом на вопрос, как все-таки перестать влачить существование и найти глобальный смысл, больший, чем написание квартальных отчетов на работе. Спектакль не навязывает готовое решение, а предлагает заглянуть внутрь себя и поискать ответ самостоятельно.

«Снежная королева»

Еще одна премьера – старая добрая сказка Г.Х Андерсена, рассказанная при помощи современных мультимедиа (режиссер Рената Сотириади, художник-постановщик Ирина Титоренко). Благодаря новым технологиям зрители оказываются то в самом центре снежной бури, то в цветущем саду, то в прекрасном замке. От библейских сюжетов до современных мотивов и даже рэпа в исполнении ворон, живущих в королевском дворце: спектакль рассказывает о непреходящих ценностях – любви, преданности и вере, но делает этот на языке, близком и понятном современным детям.

В наступающем 2020 году МХАТ обещает еще несколько премьер, которые имеют все шансы стать громкими событиями: от реконструкции единственного сохранившегося спектакля Немировича-Данченко «Три сестры» до постановки по «Лавру» Водолазкина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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