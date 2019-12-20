Телевизионное закулисье: Первый канал готовится к «реновации»

На Первом канале российского телевидения возможны серьезные кадровые перестановки, в результате чего основным рупором главных вечерних новостей может стать призер Фонда Сороса Елена Винник. Судя по данным СМИ, рокировка телеведущих, скорее всего, произойдет накануне новогодних праздников, во время которых на это событие вряд ли обратят серьезное внимание кураторы канала из администрации президента РФ, телекритики и тем более зрители.

Перестановки могут формально объясняться потерей интереса россиян к нынешнему телеконтенту. Даже президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, обратил внимание на проблемы – вся сетка вещания забита информацией об Украине, которая часто трактуется как невыгодная, «значит чего-то не хватает в наших программах» – сделал вывод глава государства.

Как пишет интернет-издание «Версия», на Первом канале решили своеобразно отреагировать на президентскую критику и обновить не только контент, но и сменить часть ведущих на фоне ожесточенного соперничества с каналом «Россия». Для укрепления своих позиций руководитель «первой кнопки» Эрнст решил найти новых кураторов – более прогрессивных, чем те, с кем он работал до недавнего времени. В этой связи ведущим программы «Время» был назначен директор информационных программ Кирилл Клейменов, который, впрочем, уже вызывает отторжение телеаудитории. Критик Ирина Петровская, говоря о Клеймёнове, даже как-то назвала его «певцом параллельной реальности», обращает внимание «Версия».

При этом главным «лицом Первого канала» может стать не менее интересная личность – журналистка из Пскова, которая была ведущей на телеканале НТВ и с 2015 года – на «Первом канале», Елена Винник, являющаяся при этом призером Фонда Сороса, благодаря выигранному гранту. Она училась в университете Манчестера, где, вероятно, познакомилась с детьми влиятельных англо-саксонских бизнесменов и политиков, как в Великобритании, так и в США.

Как известно, Фонд Сороса – известная кузница антироссийских кадров. В 2015 году Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ две организации, финансируемые Соросом, Фонд «Открытое общество» и Институт «Открытое общество фонд содействие», так как обе угрожали конституционному строю России. За сотрудничество с этими НКО гражданам России грозит штраф, а при повторном нарушении – от 2 до 6 лет тюрьмы. Если верить 24smi.org, Винник ездила учиться в Англию именно от Фонда Открытое общество.

Как предполагают СМИ, такое назначение вряд ли могло быть осуществлено без содействия влиятельных попечителей. В противном случае сложно понять, «как видная стипендиантка Фонда Сороса, чья деятельность, по нашему мнению, всегда была направлена на одно – ослабление России», пишет «Версия», отмечая, что выгодополучателем может являться Клейменов, а крайним рискует оказаться руководитель «Первого».

«Стоило бы разобраться – не представляет сама Винник угрозы для России? Ведь интересно, чьи интересы может представлять человек, чей уровень социальной ответственности президент бы счёл не высоким? И правильно ли поступает руководство «Первого канала», не только допуская подобные шашни с должностями, но и взаимодействуя с людьми, имеющими антироссийскую позицию?», – говорится в публикации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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