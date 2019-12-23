«Снежная королева» на современном театральном языке: премьера в МХАТ им. М. Горького

МХАТ им. М. Горького 21 декабря подарил детям и взрослым премьеру с детства знакомой сказки Ганса Христиана Андерсена, сумев соединить в постановке историю и современность. Удивительные декорации с мультимедийными технологиями погружают зрителя в водоворот быстро сменяющихся событий, но за этими эффектами, красочными костюмами и калейдоскопом танцевальных техник зритель четко видит главное: лишь добро и вера помогают нам победить самые горькие обстоятельства и выдержать любые испытания.

Сказка от первоисточника

Этот спектакль стал результатом сложной, но очень созвучной работе труппы, – говорит режиссер спектакля Рената Сотириади. В постановке множество героев – это не только знакомые всем Кай, Герда, бабушка, Маленькая Разбойница и ее мать Атаманша, пара ворон и Принц с Принцессой... в спектакле оживает само пространство и сюжет словно получает душу. Прекрасные цветы танцуют и разговаривают, у каждого из них свой характер, оживают звери и предметы, даже осколки волшебного зеркала.

Сказка, с одной стороны, сохранила свою теплоту и «ламповость», что буквально чувствуется из наполненных эмоциями и переживаниями сцен, а с другой – стала более понятной детям, с малых лет знакомых с гаджетами и мультимедиа. И это не «облегчение» смыслов, а наоборот – расширение, стереоскопическая глубина. Зрители были удивлены тем, какие на самом деле глубокие смыслы несет в себе простая, казалось бы, история.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков обратил внимание, что «Андерсена во всем мире рассматривают как философа, но так сложилось, что в России его воспринимают исключительно как детского сказочника». «Мы делаем детский спектакль, но это будет встреча сказочного классического европейского сознания с современным театральным языком – тем языком, на котором дети говорят и думают», – отметил он.

Путеводная звезда

Как подчеркнула Рената Сотириади, в постановке этой сказки важен христианский аспект: «Ангел-хранитель всегда с нами, об этом нужно помнить. Как бы ни был уверен человек в своих силах, без Божьей помощи ничего не получается. Спектакль сложный по форме: актеры двигаются, говорят, поют. Причем у нас разговаривают все: и животные, и цветы, и птицы. Но все равно это психологический театр, касается ли это людей или зверей».

Действительно, буквально с первых минут звучит и проходит мелодией то радости, то печали, то воспоминаний, то призыва песня о младенце Христе. Из маленьких деталей складывается понимание силы веры. Кай, попавший во владения королевы, еще пытается спасти свое сердце от холода, но забывает слова молитвы, которой учила его бабушка. Герда в самые сложные моменты вспоминает песню об ангеле и идет за ней, словно за путеводной звездой. В самый сложный момент, пройдя все мытарства, Герда теряет силы, и когда уже мы можем потерять ее, с небес снисходит ангел с пылающим мечом и защищает девочку от беды, дает ей силы и в завершение весь волшебный хор людей и зверей поет о чуде и силе святого слова.

Главное – в самом сердце

Удивительным образом сюжет сочетает в себе органично и гармонично современные визуальные технологии, в танце – классику и элементы хип-хопа, контемпорари, брейк-данса, в музыке – рождественские песнопения и рэп, который читает пара прекрасных ворон. На сцене в красочных костюмах возникает модель нашего мира, в котором столько разного, но в сердце этого разнообразия – любовь и вера, снимающая все различия и обнажающая суть бытия.

Художник-постановщик спектакля Ирина Титоренко отмечает, что идею декораций подсказал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков: «Хотелось говорить с детьми на современном языке визуальных технологий, проекций. Это потянуло за собой конструктивные решения плоскостных конструкций. Город разбивали на детали и создавали композицию, где могут сменяться картины – динамично и удерживая интерес ребенка. Видеоарт помогает полнее погрузить зрителя в атмосферу сказки, создать «подвижный» мир, мобильнее реагировать на события пьесы. Главная тема спектакля (для меня) – подвиг, который совершает маленькая верная Герда, окрыленная необыкновенной силой сестринской любви. И очень важно, чтобы зрители поняли наш посыл – для преодоления жизненных препятствий не нужны никакие материальные приспособления, только Божья помощь, поддержка друзей и любящее сердце».

Каждый увидел свое

Снежная королева – как образ, олицетворяющий мировое зло, предстает в виде анимированного персонажа, который изначально неживой, живым может быть только добро. Режиссер спектакля Рената Сотириади и художник-постановщик Ирина Титоренко нашли уникальный способ взаимодействия с юным зрителем, современные мультимедиа делают спектакль ярким и необычным – публика то оказывается в центре снежной бури, то в цветущем саду, то в прекрасном замке.

По отзывам маленьких зрителей премьеры, им понравились очень разные персонажи – кому-то конь, кому-то олень, прекрасная пара придворных ворон, сами главные герои, но главное, о чем говорят даже самые крошки – это сказка про добро и про чудо.

Про то, как найти в себе силы стать лучше. Герда стала сильнее, Кай стал добрее и внимательнее, Разбойница стала щедрее, и все – счастливее. А это ли не чудо?

Как отмечают в МХАТ им. М. Горького, спектакль «Снежная королева» войдет в репертуар, и попасть в сказку будет возможно не только в дни зимних каникул. Всего за час и пять минут дети и взрослые получат возможность путешествия в мир сказки, добра и света. Как говорят актеры, а спектакль в основном держится на молодом составе, этот свет очень нужен не только в рождественские дни, но и в каждый день нашей жизни. Главное – сохранить его в своем сердце.

Ближайшие спектакли «Снежная королева» пройдут 28, 29, 30, 31 декабря и в новогодние праздники 2-6 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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