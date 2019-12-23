Московская погодная аномалия: синоптики определили перспективу осеннего сумрака

В московском регионе в ближайшие дни сохранится аномально теплая и при этом по-осеннему пасмурная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели возможно понижении температуры воздуха, но превышение климатической нормы останется на уровне 6-7°.

Синоптики отмечают, что в понедельник, 23 декабря теплый воздух, поступающий о стороны Средиземного моря, может помочь обновить еще один абсолютный максимум температуры в Москве. Пока он составляет 5,9° и принадлежит 2015 году. «Затем показания термометров понизятся, но все равно будет теплее, чем в среднем многолетнем. Превышение температуры над климатической нормой сократится от 12° в понедельник до 6-7° к концу недели», – отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Во вторник, 24 декабря, ночь по декабрьским меркам будет очень теплой: 4…6° в Москве, 2…7° по области, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Днем показания термометров задержатся на этих же отметках.

В среду, 25 декабря, преимущественно без осадков при умеренном юго-восточном ветре. В течение суток в столице 2…4°, по области 0…5°.

В четверг, 26 декабря, возможны небольшие осадки и местами гололедица, в Москве около 0°, по области от -3 до 2°.

В пятницу и субботу в столичном регионе снова повысится температуры воздуха – прогнозируются небольшие осадки, ночью -2…3°, днем 0…5°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.19

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