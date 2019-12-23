«Транслом»: противоестественная монополия

Российский рынок металлического лома переживает очередной передел, последствия которого могут отразиться на экономических перспективах страны в целом и привести к новому росту цен для рядовых россиян. Как отмечают эксперты, причиной является попытка искусственного создания очередного монополиста.

В начале декабря газета РБК опубликовала материал «Минпромторг потребовал провести проверку «схем» на рынке старых труб», который, как считают эксперты отрасли, имеет признаки заказного. Автор статьи оперирует данными и цифрами из некоего «доклада по результатам анализа схем продажи отработанных стальных труб нефте- и газопроводов» Минпромторга. «У РБК есть копия доклада, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник», – сообщается в публикации. Однако достоверность этих сведений вызывает большие сомнения аналитиков. Во-первых, издание не называет авторов доклада, предлагая полагаться на информацию от анонима, и, во-вторых, в пресс-службе Минпромторга могут быть не в курсе, о каком докладе идет речь, и существует ли он вообще. Редакция РИА «Новый День» направила официальный запрос в министерство промышленности и торговли с просьбой прояснить ситуацию, которая вызывает множество вопросов.

Впрочем, вне зависимости от реальности, и того, кто является его номинальным автором, эксперты обращают внимание на ангажированность самой публикации, которая может оказаться еще одним элементом крупномасштабной игры по монополизации рынка лома со стороны компании «Транслом» Алексея Золотарева (известен как бизнес-партнер помощника президента, бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина).

Ситуация такова, что «Транслом», за которым стоят весьма могущественные олигархи, добилась уже немалых успехов на поприще захвата рынка лома (по оценкам экспертов отрасли, контролирует около одной пятой всего рынка чермет лома). Так, в этом году компания, вопреки возражениям Минэкономики, Минюста, ФАС и других структур, сумела получить от министра обороны Сергея Шойгу эксклюзивное право на покупку без всяких конкурсов устаревшего военного имущества. Аналогичные права на скупку списанной техники компания получила от директора Федеральной службы войск нацгвардии Виктора Золотова. Еще ранее «Транслом» на безальтернативной основе стал покупателем лома РЖД и Московского метрополитена.

Как показывают последние события (речь не только о медиа-кампании, но и о лоббистских усилия по формированию нормативно-правовой базы), очень похоже, что «Транслом» стремится добиться доминирующего положения еще и в области закупки и переработки б/у нефтяных и газовых труб. Экспансия в этом сегменте ведется сразу по нескольким направлениям.

В течение последних лет «Транслом» совместно с Фондом развития трубной промышленности (ФРТП) под благовидным предлогом упорядочения рынка смогли продавить ряд решений, который серьезно осложнили жизнь нефтяникам в части реализации или повторного использования старых труб нефте- и газопроводов.

Борьба за запрет использования б/у труб шла уже давно. По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, на его памяти в поддержку идеи выступали уже два руководителя ФРТП, указывая, что применение «обновленных» труб чревато авариями и экологическими бедствиями. Первый шаг к запрету на использование б/у труб был сделан в 2016 году (именно тогда нынешние владельцы «Транслома» выкупили эту компанию у РЖД). Тогда Росприроднадзор отнес их к отходам IV класса опасности. После этого любое действие, совершенное в отношении демонтированной нефтегазопроводной трубы, классифицируется как обращение с отходами и требует соответствующей лицензии. В 2017 году вступили в силу изменения в сводах строительных правил, запретившие применение б/у труб в зданиях и сооружениях повышенного и нормального уровня ответственности (в сетях водоснабжения, канализации, газоснабжения, гидротехнических сооружениях и др.). Наконец, в марте 2019 года появилось постановление правительства об обязательном декларировании качества стальных труб для коммунальных инженерных сетей.

В общем, Росприроднадзор запретил или существенно ограничил возможность использования старых труб в строительстве. Смысл этой меры состоит в том, что если нефтекомпании зарабатывали на продаже б/у труб в виде металлолома, то теперь их вынуждают, наоборот, платить за утилизацию этих труб. Административные процедуры, необходимые для получения разрешений на повторное использование труб, могут занимать от полугода до года. Это приводит к замедлению ремонтов и замены трубопроводов, в связи с чем возрастают риски аварий и разливов нефти.

Согласно выводам независимых экспертов, когда лоббисты вводимых ограничений на использование б/у труб говорят о том, что эти меры направлены на то, чтобы б/у трубы после реставрации повторно не использовались в трубопроводах, они явно могут заниматься откровенным пологом. Российское законодательство избыточно для применения в подобных случаях. Если некто после ряда косметических процедур продает старые трубы под видом новых, то он совершает мошенничество, и его деяния, в частности, попадают под действие ст. 159 УК РФ. Нововведения, инициированные ФРТП и «Трансломом», никак не влияют на серые, криминальные схемы фальсификата, зато существенно ущемляют легальный рынок б/у труб.

Кроме того, как говорят в самих нефтекомпаниях, новые требования ограничили доступ небольших компаний к рынку переработки лома в пользу крупных игроков. Весной нынешнего года крупнейшие нефтекомпании пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на то, что им теперь нельзя повторно использовать нефтегазовые трубы. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и «Татнефти» Наиль Маганов. Речь идет о демонтированных трубах для нефте- и газопроводов, бурильных, насосно-компрессорных трубах, а также стальных насосных штангах, которые были признаны отходами Росприроднадзором в 2017 году. Компании жалуются, что теперь б/у трубы нельзя использовать даже в некапитальном строительстве (дренажи, опоры ненесущих конструкций и т. п.), на что могло идти до 80% отработанных труб.

В результате совместной жалобы нефтяников к Медведеву появился проект приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Минприроды РФ «Об утверждении методических рекомендаций по отнесению трубопроводов, их частей, иного промыслового оборудования к лому и отходам черных металлов». Это сводный проект, подготовленный с учетом замечаний, представленных «Газпромнефтью», «Татнефтью», «Роснефтью», «Сургутнефтегазом». Фактически этот документ был призван частично смягчить и сбалансировать неадекватно жесткие требования по распоряжению нефтяниками собственными изношенными трубами. Удивительно, но, как отмечают эксперты, этот приказ так и завис в стадии проекта – документ не был принят и подписан.

Между тем, сам «Транслом», зачастую под другими вывесками (ТК «Чермет», ОРУМ, «Транслом переработка» и др.) с переменным успехом участвуют практически во всех открытых торгах по б/у трубам. С одной стороны, понятно, что они заинтересованы в тотальном доминировании на рынке. С другой стороны, это стремление не может служить объяснением некоторых сделок по скупке изношенных труб, когда «Транслом» приобретает «отходы» (внимание!) дороже рыночной цены лома. Подозревать трейдера в чудачестве и работе себе в убыток вряд ли уместно. Куда уместнее предположить, что единственный реальный способ заработать на этих ветхих трубах – это отреставрировать их и перепродать как новые, обращают внимание эксперты рынка.

Источники в нефтяной отрасли говорят, что у «Транслом переработки» нет ни собственных мощностей, ни достаточного количества персонала для освоения приобретаемых компанией объемов. Зато у компании есть возможность отправлять изношенные трубы на обработку в Белоруссию, откуда затем возвращать трубы обратно на российский рынок или на экспорт. Трейдеры, торгующие трубами для «нефтянки», отмечают, что нередко потенциальные покупатели обращаются к ним за трубами, купленными «Трансломом» как отходы.

В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что «Транслом» ранее уже был замечен в похожих манипуляциях с железом РЖД. Будучи единственным покупателем лома РЖД, «Транслом» одновременно является и поставщиком запчастей для железнодорожников. На рынке давно говорят о том, что компания получает списанные вагоны, затем снимает, реставрирует и продает как запчасти, списанные в утиль колеса.

В картотеке арбитражных дел можно обнаружить ряд процессов по искам покупателей запчастей у «Транслома» (в частности, у его структурного подразделения – «ТрансРесурса»). Из документации следует, что покупатель получает от поставщика некачественные запчасти. В данном случае – колесные пары – были поставлены «ТрансРесурсом» в адрес компании АО ХК «Новотранс», что привело к невозможности эксплуатации вагонов и их вынужденному ремонту. И это не единственный пример, а лишь одна из иллюстраций.

Все это – нехватка собственных мощностей, неспособность обеспечить выполнение контрактных обязательств, ненадлежащее качество их исполнения – характерные, как считают эксперты, атрибуты деятельности «Транслома», насколько можно судить по арбитражным процессам или, скажем, по официальным отзывам крупных клиентов компании. Похоже, совсем не случайно в 2017 году глава автобронетанкового управления Минобороны Сергей Бибик, когда ему поручили подготовить заключение о целесообразности передачи всего военного «утиля» «Транслому», высказался категорически против того, чтобы без торгов продавать военный металлолом этой компании. Аргументируя свою позицию, Бибик отметил, что «Транслом» оказался не в состоянии в течение месяца начать вывоз приобретенного военного лома с территории АО «560 БТРЗ» (бронетанковый завод). К моменту написания соответствующего письма Бибиком было вывезено лишь около 130 т металлолома из 1425 т, что ставит под сомнение производственные возможности компании, подчеркивал генерал.

Таким образом, как получается, «Транслом» явно может спешить подмять под себя как можно большую часть рынка, не сильно заботясь о методах, качестве сервиса и поставляемой продукции. Такие агрессивные действия проявляются во всем, не только собственно в производственной деятельности компании, но и в законотворчестве и даже в распространяемой через СМИ информации.

Например, в статье РБК в адрес нефтяников выдвигаются обвинения, которые более применимы к самому «Транслому», – в той части, где речь идет о том, будто «Транснефть», «Лукойл» и другие компании и продают трубы значительно дешевле рыночной стоимости лома. Эта претензия, по-видимому, возникла в отместку за запрос депутата Госдумы Андрея Лугового, который решил выяснить, почему Минобороны продает «Транслому» металл дешевле, чем за полцены от рынка.

На первый взгляд, из уст Лугового к Минобороны и «Транслому» звучит такая же, по сути, претензия, что и у РБК к нефтяникам. Но есть и разница, причем существенная. «Транслом» получает у военных практически готовое к переработке товарное сырье, металл. Нефтяники же продают старые трубы, лежащие в земле. Их покупатели, зачастую небольшие, специализирующиеся исключительно работе с нефтяными трубами компании, должны довольно сильно вложиться в то, чтобы довести зарытые в земле изношенные трубы до состояния товарного лома. Это и землеотвод, который может стоить больше собственно железа, и демонтаж, и очистка от нефти, шламов, остатков изоляции и т.п.

Судя по оценке отраслевых экспертов, в этой ситуации публикация в РБК носит больше пропагандистский характер, а все цифры подобраны и подогнаны под нужды лоббистов искусственно создаваемой монополии – в реальном мире не существует столь масштабного рынка б/у трубы. Большинство продаваемых нефтяниками труб не пригодны для повторного использования в том же качестве. Вторичный оборот труб оценивается экспертами в 10-15% от общего объема. Причем речь идет именно о легальном обороте б/у труб, когда они продаются именно как б/у. Что касается нелегального оборота, то очевидно, что речь идет о криминальной сфере, регулировать которую должны не лоббисты, а правоохранительные органы.

Как считают наблюдатели, для борьбы с мошенниками вовсе нет необходимости «душить» нефтяников, но все описанные обременения, которые ложатся на участников рынка ТЭК, опосредованно увеличивают себестоимость продукции нефтяных компаний. В конечном итоге эти расходы перекладываются на простых россиян в виде роста цен на бензин и дизель, что оборачивается также повышением издержек практически во всех сферах экономики. Таким образом, не только непривилегированные игроки рынка втормета и нефтегазовые компании, но и каждый простой автовладелец, а также обычный покупатель в магазине, как получается, оплачивает амбиции компании «Транслом» и стоящих за ней олигархов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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