В Москве повязали контрабандистов икры с партией на 13,5 млн рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении контрабандистов черной икры. Правоохранители задержали 51-летнюю женщину и трех мужчин в возрасте от 25 до 61 года. Им предъявлено обвинение в незаконном сбыте особо ценных краснокнижных водных биоресурсов, совершенном по предварительному сговору (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, около года назад, женщина вступила в сговор с сыном и еще двумя мужчинами ради незаконного заработка. Они организовали на территории Москвы сбыт черной икры. В ходе предварительного следствия состоялось 20 обысков по местам проживания обвиняемых, а также офисных и нежилых помещениях столицы.

Силовики обнаружили и изъяли более 450 килограммов икры рыб осетровых видов, более 5 млн рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Отметим, что среднегодовая цена на черную икру в России начинается от 30 тыс рублей за килограмм. Таким образом, стоимость изъятой партии краснокнижной черной икры составляет не менее 13,5 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.19

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