Погода готовит Москве подарок под Новый год

В Москве за сутки до нового года начнет резко меняться погода, причем синоптики пока не могут точно определить, что ждет жителей мегаполиса в последнюю ночь 2019-го. Перед этим столицу накроет похолодание, которое принесет с собой долгожданный снег – однако не исключено, что до боя курантов он растает.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 27 декабря, в Москве ожидается мокрый снег при температуре воздуха -1…1°, по области от -4 до 1 градуса тепла.

В субботу, 28 декабря, также возможен небольшой снег, при этом атмосферное давление начнет расти. Ночью в Москве ожидается -2…0°, по области -5…0°, а днем температура воздуха будет такой же, как накануне – при этом восточный, северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Похолодание продолжится в воскресенье, 29 декабря: при северном ветре в Москве ночью до -5…-3°, в Подмосковье до -8…-3°. Днем столбики термометров покажут в столице -3…-1°, и -6…-1° по области. При этом облачность отступит и осадки прекратятся.

Однако антициклон будет активно вытесняться циклоном с севера, в Москве поднимется ветер, в понедельник ночью ожидается -7…-2° и снегопад – который днем превратится в мокрый снег при -2…3°.

Что касается 31 декабря, то точного прогноза на эту дату пока нет. Синоптики полагают, что в этот день регион ждут осадки, однако пока неясно, будет ли это снег или дождь. Ночью температура воздуха -3…2°, днем – от ноля до 5° тепла.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.19

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