МХАТ имени Горького в поисках Атлантиды

На третьей сцене МХАТ им. М. Горького отзвучала премьера театрализованного концерта «Карнавальная ночь плюс, или Лепин – великолепен». По отзывам зрителей старшего возраста, они словно побывали на лучшем «Голубом огоньке» времен своей юности, остальные – смогли открыть для себя новую вселенную, вселенную советской песни.

По словам музыковеда Екатерины Кретовой, советская песня – феноменальный способ единения людей, принадлежащих к русской культуре, независимо от возраста, размеров дохода или уровня образования.

«Проект «Атлантида» – это уникальный тон вечеров советской музыки, атмосфера, насыщенная любовью и творчеством. «Это проживание эпохи – через сами песни, их историю, шутки и анекдоты того времени, и трагедии, и удивительные реконструкции событий, забытые и скрытые документы – свидетельства эпохи», – считает художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Предновогодний концерт арт-проекта «Советской песни Атлантида», который начался в октябре в рамках направления «Открытые сцены МХАТ», представила команда: автор проекта, композитор и пианист Игорь Зубков, музыковед Екатерина Кретова, режиссер Сергей Глазков и художник Елена Ярочкина. С первых дней над ним работают также вокалист Игорь Балалаев, солистка Оксана Костецкая, Александр Сутормин и актрисы МХАТ Кристина Пробст, Лариса Голубина и Наталья Медведева.

Наша мотивация – любовь

Самым сложным в проекте бывает расстаться со зрителями после концерта – так захватывает многих волна воспоминаний, удивительной музыки, родители и дети, друзья и родственники вступают в диалог, полный лиричных моментов.

Куратор проекта и музыковед Екатерина Кретова уверена: «Задача этого проекта – не просто спеть красивые песни в ретро-стиле. Мы, как профессиональные люди, пытаемся разгадать, почему это так работает. Мы должны знать эталоны – от чего мы исходим и к чему мы стремимся. Даже для многих людей старшего поколения мы открываем новые миры, возвращая в мир песни, бывшие под запретом. Нам сложно определить жанр проекта – это и концерт, и дискуссия, и встреча, и спектакль... но мы знаем главный наш ориентир – любовь. Советская песня прекрасно справлялась с этой задачей. И у нас огромные планы на будущий год – военные песни, история советского песенного авантюризма, детский цикл, эта история неисчерпаема».

На удивление, среди зрителей были даже школьники – советская эпоха становится для них предметом исследований, и музыка как душа того времени тоже требует анализа.

«Карнавальная ночь» в МХАТ

Стержнем предновогодней встречи стало творчество автора музыки к фильму Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» Анатолия Лепина. Театральная сцена, оформленная в стиле «Голубого огонька», юмористические паузы с анекдотами из 50-х, фрагменты советских фильмов, ставших классикой – все это помогло создать праздничную атмосферу.

Как выяснилось, даже столь знакомые фильм и музыка таят секреты, рассказывали участники проекта. Многие спорили, слышали или не слышали об этом раньше. Новогоднее настроение удалось создать однозначно, но за этим праздником и великолепием – большая работа команды.

Как сказал композитор, автор идеи проекта «Советской песни Атлантида» Игорь Зубков, «мы стараемся задавать энергетику, чтобы музыка воздействовала на людей, чтобы они прониклись и вышли из состояния усталого равнодушия». «Я занимаюсь аутентичным воспроизведением фонограмм – они все звучат в той же тональности, в том же темпе, как это было изначально и это важно. Ведь, когда «Пять минут» звучат как в оригинале, это же бешеный фокстрот! В записи этого не слышно – в то время соотношение голоса и оркестра было 5 к 1. То есть пять частей вокалист и лишь одна часть музыки. Если это сыграть в сегодняшнем звуке, с современными возможностями техники, получаются невероятно драйвовые, энергичные вещи. Музыка тех времен и сегодняшняя не смешиваются, как... вода с маслом, и мы бережно вводим зрителя в это новое для него пространство», – сказал Зубков.

Режиссер проекта «Советской песни Атлантида» Сергей Глазков считает участие в проекте большой школой для труппы: «Проект задуман как некое проникновение серьезной, интересной, глубокой музыки в театр, он не только для зрителя, но и для артиста, для художественной части, чтобы каждый мог почувствовать себя внутри этой структуры музыкальной. Это очень важно, потому что сейчас в театре есть большие планы по созданию именно музыкальных спектаклей, и сейчас проект очень плотно проникает в театр, согласно задумке Эдуарда Боякова. Это огромный подарок для наших актеров и зрителей, и переаншлаг абсолютно не случаен, он закономерен».

«Советской песни Атлантида» будет жить на сценах МХАТ и в 2020 году. В планах – вечера, посвященные творчеству Тихона Хренникова, Арно Бабаджаняна, Виктора Резникова, братьев Покрасс, Валерия Зубкова, Сигизмунда Каца, Марка Минкова, военные и детские песни, музыка советского авантюризма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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