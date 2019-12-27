Россия-2020: риски будут нарастать непредсказуемо

В 2020 году в России может разгореться «война» между федеральным центром и регионами – ситуацию будут «подогревать» стихийные молодежные протесты. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В то же время, по оценке эксперта, стране также может угрожать экспансия Китая и новые риски из-за конфликтов со странами Восточной Европы, в том числе Белоруссией, при этом проблемы могут нарастать непредсказуемо.

Как считает Гращенков, внутренние риски наступающего года сейчас отчетливо прослеживаются, первый из них – предвыборная кампания в Госдуму в 2021 году.

«Власть старается как можно сильнее укрепить свой авторитет и повысить рейтинг. Но поскольку внятных механизмов для этого нет, будет медийно создаваться картинка, что все поддерживают власть, а это – не так. Такой диссонанс повлечет стихийные протесты молодежи, как мы видели предыдущие предвыборные годы. Я бы спрогнозировал, что усиление активности возможно в марте-мае и летом», – отметил политолог и добавил, что в отличие от предыдущих массовых протестных выступлений, можно ожидать более осознанные политические лозунги.

В то же время он подчеркнул, что вероятность досрочных выборов в Госдуму сегодня достаточно низкая. «Очевидно, что к выборам никто не готов. Очевидно также, что возможные модели прорабатываются, и что партия власти достаточно слаба. Те, кто принимает решение, конечно, могут принять его в любом формате, риск есть всегда. Но сейчас я бы не оценивал его как высокий, вероятность 15-20%», – сказал Гращенков.

При этом эксперт полагает, что вероятность досрочных выборов президента РФ чуть выше. «Это возможно всегда. В последнее время зафиксировалось, что Путин совершенно точно решил не идти на следующие выборы в 2024 году. Риск досрочных выборов усилился. Чтобы избрать преемника, нужно это сделать неожиданно – пока остальные не готовы. Любого низкорейтингового кандидата, в том числе, Медведева, вполне можно протащить, воспользовавшись неготовностью всех остальных. Но когда это может произойти – в следующем году или позже… Всегда есть риск, что президент может уйти по состоянию здоровья или решив, что настало время кардинально пересмотреть подходы к формированию власти», – считает эксперт.

В этой связи Гращенков также напомнил, что Путин уже допустил возможность внесения поправок в Конституцию – убрать «оговороку о двух сроках подряд». «Может быть, в Конституции пропишут какой-нибудь орган по типу Госсовета, тогда зачем досиживать до конца, если будет создан более высокий пост, чем президентский. Тут 50 на 50. Либо уйдет, либо не уйдет», – пояснил политолог.

По его оценке, еще одним внутренним риском может быть «региональная разбалансировка» – у региональных элит накапливается недовольство Москвой. «Сейчас регионы поняли, что федеральный центр – требует, а как распределительный механизм работает достаточно вяло. Многие регионы не просто недополучают, но и не в состоянии выполнить те высокие требования, которые им предъявляют. Поэтому, многие губернаторы начали самостоятельную игру, популистскую. Кремлю это, конечно, не нравится», – констатировал Гращенков.

Один из главных внешних рисков для России в 2020 году, как считает эксперт, останется конфронтация с Западом. «Как Россия поведет себя по отношению к США и его истеблишменту… Тут бессмысленно рассуждать и риски будут нарастать непредсказуемо», – прогнозирует он.

«Более предсказуемый вектор – усиление сотрудничества с Китаем, которое сложилось не совсем на российских условиях. Здесь угроза того, что Россия может, если не «лечь» под Китай, то ещё больше утратить инициативу. Китайские инвесторы активно заходят в Россию, некоторые капиталы просто перебивают планы российских инвесторов. Есть риск возрастающей китайской экспансии», – полагает политолог.

Еще одним риском Гращенков назвал дальнейшее ухудшение отношений со странами Восточной Европы, которое повлечет новые имиджевые потери для России. «Восточноевропейский блок в последнее время активизировался. Неожиданно с Польшей обострилась ситуация, президент трети сутки на них «наезжает». Активизировалась тревога и стран Балтики по отношению к России, что чуть ли не «нас захватят, надо готовиться», Белоруссия заявляет, что, если Россия начнет агрессивничать – это будет угроза НАТО. Неожиданно к концу года сложилась такая негативная ситуация. Не совсем ясно пока, какие риски могут быть, скорее всего, имиджевые», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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