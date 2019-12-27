Составлен рейтинг губернаторов по количеству рабочих поездок в своих регионах

Посещения главами субъектов РФ населённых пунктов являются заметным фактором, влияющим на их узнаваемость и популярность среди населения. Применение нестандартных подходов, например, ночные проверки, незапланированные выезды на проблемные объекты по жалобам в соцсетях, а также визиты не только на успешные предприятия, но и те объекты, которые требуют реконструкции или восстановления, позволяет губернаторам видеть реальные проблемы своих регионов.

На основе открытых данных, полученных из СМИ и соцсетей, были проанализированы рабочие поездки глав всех субъектов РФ по своим регионам в период с 1 января по 15 декабря 2019 года и составлен их рейтинг. В зачёт шли только те визиты, которые губернаторы совершали за границами центров своих региональных центров, исключение составили руководители городов федерального значения. Если в субъекте в течение 2019 года произошла смена главы региона, то считались поездки как старого, так и нового руководителя.

В Топ-3 по количеству визитов вошли:

А.Д. Беглов – губернатор Санкт-Петербурга – 175 поездок

С.С. Собянин – мэр Москвы – 138 поездок

В.В. Владимиров – глава Ставропольского края – 102 поездки

Последние три места заняли:

83. Д.Ю. Миронов – губернатор Ярославской области – 14 поездок

84. Р.В. Копин – глава Чукотского автономного округа – 9 поездок

85. Ш. В. Кара-Оол – руководитель Республики Тыва – 4 поездки

Чаще всего визиты носят инспекционный (контроль ранее выданных поручений) или ознакомительный характер. Популярно среди глав совершать «кустовые» выезды – посещение нескольких объектов и районов за один раз.

Общий пик активности губернаторов приходится на июль-август – ключевые месяцы избирательной кампании. В зимний период количество визитов снижается, так у двух глав регионов губернатора Тульской области А.Г. Дюмина и главы Республики Тыва Ш.В. Кара-Оол не было ни одной «районной встречи» за два последних месяца 2019 года.

В качестве альтернативы выездов в регионы некоторыми главами (И.А. Орлов – Архангельская область, С.А. Гапликов – Республика Коми, А.Ю. Дрозденко – Ленинградская обл., А.В. Цыбульский – НАО, А.А. Евстифеев – Республика Марий Эл) практикуются «прямые линии» и прямые эфиры в соцсетях (стримы). Чаще всех, встречи с широкой общественностью проводят А.С. Цыденов – Республика Бурятия, А.М. Осипов – Забайкальский край, Р.Б. Темрезов – Карачаево-Черкесская Республика, В.З. Битаров – Республика Северная Осетия, С.В. Аксёнов – Республика Крым, В.Ю. Голубев – Ростовская обл..

Сравнительный анализ показывает крайне неравномерное использование губернаторами потенциала поездок по регионам. Тем не менее, «среднестатистический» глава субъекта ежемесячно совершает примерно 3 рабочих выезда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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