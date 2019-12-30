В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

В московских аэропортах задержано более 30 авиарейсов, еще три отменено. Из «Внуково» в понедельник не вылетели вовремя 14 лайнеров, из «Домодедово» – 13, из «Шереметьево» – восемь, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В частности, из «Внуково» с опозданием на 40 минут вылетел в Санкт-Петербург Boeing 737 авиакомпании «Победа», на полчаса запоздал лайнер этого же перевозчика в Бергамо, почти на час был задержан вылет Boeing 767 компании «ЮТэйр» в Душанбе. На 11:00 назначен вылет в Назрань самолета «Победы», который должен был отправиться еще в 10:10.

Задержки, согласно онлайн-табло аэропорта, отмечаются и в прибытии воздушных судов. Так, в 10:00 вместо 7:30 во «Внуково» приземлился борт из Варадеро, на 10:47 вместо 10:10 намечено прибытие лайнера из Самарканда, на 10:48 отложен прилет самолета из Краснодара – он должен был приземлиться в 9:00.

В «Домодедово» отменены прямой и обратный рейсы компании «Туркменховаеллары» в Ашхабад, а также самолет «Нордавиа» в Анталью, который должен был отправиться в 12:10. Здесь также лайнеры задерживаются на взлет и посадку – например, рейс «Якутск – Москва», который выполняет авиакомпания S7 Airlines на Boeing 737, прибудет не в 11:55, как должно быть по расписанию, а в 19:20.

При этом на сайте аэропорта сообщается, что именно 30 декабря здесь ожидается наибольшее число пассажиров: взлет и посадку совершат свыше 87 тысяч человек.

Онлайн-табло «Шереметьево» показывает, что там уже задержан прилет четырех рейсов – это лайнеры из Перми, Новосибирска и Дели. С задержкой отправляются рейсы в Пермь, Бухарест, Стамбул, Тиват и Софию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.19

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