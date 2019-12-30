С дождем, метелью и гололедом: москвичей ожидает теплый Новый год

В московском регионе в новогодние праздники будет теплее, чем обычно. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода ожидается ветреная и неустойчивая, на дорогах образуется гололедица, временами в Москве будет кружить метель.

Накануне нового года утром 31 декабря на юге Московской области, согласно выводам синоптиков, снег может перейти в дождь. В столице потеплеет до 0…2°, в Подмосковье ожидается -2…3° с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду. Днем похолодания не предвидится – вечером местами продолжится все тот же дождь и мокрый снег.

Новогодняя ночь порадует москвичей почти полным отсутствием осадков, при этом к утру похолодает до -2°, по области столбики термометров опустятся до -5°.

Ожидается, что 1 января пройдет в основном без осадков. Температура воздуха не изменится – все же -2…0° в Москве и -5…0° по области. Ночью местами возможен небольшой снег, а ветер умеренный юго-западный. В столице ожидается -4…-2°, и -7…-2° в Подмосковье. 2 января днем пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха повысится до 1…3° в столице и -2…3° в Подмосковье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.19

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