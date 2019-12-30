«Сражение» за Европу и возрождение СССР: что ожидать России в 2020 году

В 2020 году Кремль предложит обществу «некую общую миссию» – возрождение сильного государства, наподобие СССР. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

«В следующем году, я думаю, мы узнаем очертание некой большой миссии, вокруг которой Путин будет объединять Россию в ближайшей перспективе. Я предполагаю, что это будет некое очертание возрожденного государства, которое раньше называлось Советскими Союзом. Возрождение в плане реинтеграции республик под неким более крепким союзом, чем сейчас», – прогнозирует эксперт.

По его оценке, эта идея, как любой крупный проект, «перемешает все карты» в российской политике. «Все конструкции меняются. Непонятно, останется ли сама должность «президент» при тех или и иных сценариях. Надо дождаться, когда нам скажут, что это за проект. Вдруг, будет предложено то, что сметет всю парадигму. Не надо забывать, что терминология и все принципы разделения властей списаны с американской модели. Пока это элиту устраивает, но, если социальная обстановка будет трещать по швам, они будут готовы предложить что-то популярное в народе. Например, отмену американской системы разделения властей», – полагает Рябов.

«Понятно, что суперпрезидентская, суперцарская вертикаль останется. Может быть, будет внутреннее перераспределение власти между институциями. Если будет модель нового государственного образования, тогда у него появятся органы управления. И условный совет безопасности может обрести конституционные полномочия», – считает эксперт.

При этом Рябов обратил внимание, что на такие планы будет влиять социальная обстановка. «Невозможно выводить внешнеполитические проекты без внутренней поддержки населения», – подчеркнул он.

В то же время политолог считает, что социальная стабильность в России остается под вопросом. «Год стабильным не будет. Умы нашей бюрократии сейчас заняты поиском способов изымании денег у населения. Это очень важный фактор. С точки зрения социальной политики в России не вижу ничего хорошего. Налоги будут повышаться. У правительства постоянно не хватает денег, и деньги будут брать у населения. И мы увидим еще не одну реинкарнацию пенсионной реформы в том или ином виде», – прогнозирует эксперт.

Еще одной особенностью 2020 года Рябов назвал «сражение» за Европу. «Думаю, что Европа продолжит меняться. Роль наша в этих изменениях будет активна. В следующем году будут решены несколько вопросов, в том числе, с поставками (энергоресурсов) с учетом американских выборов. Европа станет разменной монетой, как это было в истории не раз. Мы будем участниками сражения за Европу со Штатами», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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