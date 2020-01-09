Синоптики пообещали Москве мороз и снегопады

На Москву надвигаются снегопады и похолодание. Согласно прогнозу центра «Фобос», морозы ударят уже в ближайшие выходные, и в столице наконец-то могут появиться.

Синоптики отмечают, что завтра, 10 января, в столичном регионе еще задержится теплая погода – в течение суток будет пасмурно, ночью и днем +1..+3° при слабом ветре.

В субботу, 11 января, прогнозируется снегопад и легкий мороз: днем температура воздуха опустится до -2°, а в ночь на воскресенье – до минус шести. В Подмосковье местами похолодает до -10 градусов.

Синоптики ожидают, что в конце недели в Москве снежный покров может увеличиться до 7-12 см. При этом в понедельник, 13 января, снегопады в столице продолжатся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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