Громкое дело: основателю Baring Vostok заменили обвинение

Фигурантам резонансного дела Baring Vostok заменили обвинение – теперь следствие считает их виновными не в хищении акций, а в выдаче «безвозвратного кредита». Об этом сегодня в Басманном суде Москвы сообщил Леван Джиоев – адвокат партнера Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

«Новое обвинение касается событий декабря 2015 года и связано с выдачей кредита», – цитирует Джиоева «Интерфакс». При этом сам основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил сегодня на заседании, что его и коллег обвиняют в выдаче банком «Восточный» «якобы безвозвратного кредита». Юрист обратил внимание, что вину фигурантов следствие подтверждает теми же самыми документами, которые ранее были использованы в качестве доказательств мошенничества.

Обвинение в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» было предъявлено в декабре 2019 года основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и еще шести фигурантам. Следствие началось в феврале прошлого года, и изначально Калви и партнеров обвиняли в особо крупном мошенничестве на такую же сумму. Старт делу положило заявление в ФСБ члена совета директоров и акционера «Восточного» Шерзода Юсупова, который заявил, что в феврале 2017 года был введен в заблуждение при голосовании об отступом соглашении по кредитному договору на 2,5 млрд рублей. Договор был заключен в 2015 году между банком «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро».

Кроме Калви, обвиняемыми выступают Филипп Дельпаль, экс-глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Cледователи инкриминируют Калви разработку схемы по зачету уступкой акций кредита в 2,5 млрд рублей, выданного банком «Восточный» «Первому коллекторному бюро». В деле говорится, что Калви ввел в заблуждение совет директоров банка, завысив цену акций – которые реально стоили всего 600 тысяч рублей. Защита утверждает, что позже экспертиза доказала: на самом деле рыночная стоимость акций составляла 4 млрд рублей.

Обвиняемые вину не признают, сам Калви связывает обвинение с конфликтом вокруг установления контроля над банком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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