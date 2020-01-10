Заявление ЛНА говорит о том, что ливийцы готовы прислушиваться к мнению России

Официальное заявление Генштаба Ливийской национальной армии (ЛНА) по мирным инициативам России говорит о ценности мнения президента РФ Владимира Путина для ливийцев. Такое мнение высказала политолог Юлия Стрелкова.

Ранее официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари выступил с заявлением, в котором поприветствовал мирные инициативы президента России по урегулированию ситуации в Ливии. Он отметил, что установление мира на ливийской территории является общей целью Москвы и ЛНА.

Заявление Ахмад аль-Мисмари

Вместе с тем, добавил генерал, Ливийская национальная армия намерена продолжить борьбу с террористическими группировками, получающими поддержку от иностранных государств. Аль-Мисмари заявил, что ЛНА намерена добиться полной ликвидации террористических организаций, классифицированных так резолюциями Совбеза ООН.

По мнению Стрелковой, позиция ЛНА свидетельствует о ценности мнения Путина для жителей Ливии. Она отметила, что Россия в последние годы заняла позицию эффективного антикризисного арбитра для ближневосточных стран, о чем свидетельствуют решительные действия РФ в Сирии.

«Они готовы к нему [мнению] прислушиваться, тем более – что страна находится в непростой ситуации, и Россия может помочь преодолеть кризис», – подчеркнула политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, 8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением, в котором согласились, что мирное урегулирование в Ливии возможно лишь путем инклюзивного диалога всех сторон конфликта под эгидой ООН. Главы государств призвали прекратить боевые действия в Ливии в ночь на 12 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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