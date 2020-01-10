Дело «лубянского стрелка»: в ФСБ прошли «чистки» после утечки видео с места ЧП

В центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проведена кадровая зачистка. Из отдела «П» уволено в общей сложности 16 сотрудников, которые снимали или пересылали видео с кадрами расстрела здания спецслужбы на Лубянке, передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к ФСБ.

Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло 19 декабря около здания ФСБ на Лубянке. Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице. Кроме того, пострадали еще пять человек, включая одного гражданского.

Известно, что Манюров работал в частных охранных фирмах. По словам его отца, сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Baza сообщала, что при обысках в квартире стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.20

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