Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже квартиры за долг по ипотеке

Известный певец Филипп Киркоров подал апелляцию на решение суда, который взыскал с него 779 тысяч евро в качестве долга по ипотечному кредиту. Выплачивать деньги артиста обязали за счет продажи своей квартиры вместе с установленной там техникой. Кредит Киркоров брал в латвийском ABLV Bank, ликвидированном в 2018 года после обвинений в отмывании средств.

Об апелляции на решение суда от 5 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. Первоначально суд принял решение удовлетворить иск латвийского банка ABLV Bank, взыскав с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тысяч евро. В эту сумму входит сам долг, проценты и штрафы за просрочку. При этом суд обратил взыскание на квартиру певца, начальная стоимость которой составила 193,2 млн рублей.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский после декабрьского решения Таганского суда рассказал в «Фейсбуке», что певец несколько лет назад взял ипотечный кредит в ABLV Bank, и «аккуратно выплачивал кредит». Однако латвийский банк в скором времени «отбросил рижские коньки». И совсем не из-за Киркорова, – отметил юрист. – [Филипп Киркоров] получил сообщение оставшиеся средства платить куда-то «налево», что не соответствовало изначальному договору. Московский банк сказал «нет!» и [Киркоров] платить не стал. Пару лет спустя временный управляющий обанкротившегося банка обратился в суд».

Артисту был предъявлен иск почти на 4 млн евро, однако сумму удалось снизить до 700 тысяч. «И то даже это мы хотим обжаловать! Не наша же была вина, что банк не хотел принимать деньги», – уточнил Добровинский.

ABLV Bank объявил о самоликвидации в феврале 2018 года – после того как привлек внимание сотрудников Минфина США. Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the U.S. Department of Treasury) обнародовала обвинения в адрес банка в пособничестве по отмыванию денег, а также содействии Северной Корее в реализации ее ядерной программы. В частности, было обнаружено, что через латвийский банк проходили миллиарды долларов по счетам подставных компаний. Проверяющие заявили, что отмывание средств велось в интересах клиентов из России, Азербайджана и Украины, сообщали тогда «Ведомости».

Минюст США также полагал, что в 2001 году ABLV Bank помог колумбийскому наркобарону перевести $697 000, а кроме того – на счет шли платежи по кредитным картам с сайта с детской порнографией. Американские спецслужбы в своих отчетах называли Латвию связующим звеном для организованных преступных групп и стран-изгоев, и отмечали, что финансовая система страны могла быть использована террористами.

Последней каплей стало выявление в 2017 году среди клиентов ABLV подставных фирм, которые работали с банками Северной Кореи. В феврале 2018 года Минфин США обвинил банк в подделке документов и подкупе латвийских регуляторов. ABLV отвергал все обвинения, однако это не помогло: ЕЦБ объявил, что банк будет ликвидирован.

ABLV банк был основан Олегом Филем и его партнером Эрнестом Бернисом в 1995 году. Сейчас финансовое учреждение в процессе ликвидации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.20

