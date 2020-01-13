МХАТовский «Пигмалион»: диалог дворцов и хижин с юмором и любовью

На большой сцене МХАТ им. Горького театралы встретили аншлагом одну из самых известных пьес Бернарда Шоу «Пигмалион». По отзывам зрителей, спектакль получился полным юмора, очень живым и искренним.

Комедия не без нотки грусти

На сцене – английские реалии начала XX века: холодный, парадно-бесчувственный Лондон с его Биг-Беном, лодками на Темзе… Название «Пигмалион», как известно, – ироническая отсылка к древнегреческому мифу о скульпторе, создавшем прекрасную статую девушки и влюбившемся в свое творение. В пьесе же, напротив, уличная торговка цветами Элиза Дулитл, ставшая предметом пари и преобразившаяся в светскую даму, даже влюбляется в своего «скульптора». Согласно спору с полковником Пикерингом, лондонский профессор фонетики Хиггинс должен за полгода обучить Элизу произношению и манерам, принятым в высшем обществе, и на великосветском приеме выдать ее за герцогиню. С задачей Хиггинс успешно справляется, но важен не результат пари, а сам процесс преображения.

Как призналась народная артистка СССР Татьяна Доронина, она поставила комедию не без нотки грусти, но комедию, в которой тонко и остроумно высмеивается английское светское общество, а Элиза становится драгоценностью – несмотря на происхождение, в ней есть цельность и искренность: «…Не надо мне ни золота, ни брильянтов. Я не какая-нибудь, я честная девушка!»

Исполнительница роли Элизы Дулиттл Елена Коробейникова долго искала, как же будет говорить ее персонаж, когда еще она была торговкой цветами. Бедная девушка, если вчитываться в пьесу, не только не знала основ приличной и чопорной английской речи, но попросту не имела части зубов, поэтому – шепелявила и «жевала звуки». Но если в английской пьесе понятно, как говорила Элиза, то перевести на русский эти идиомы и найти стиль «Жлизы-цветочницы» было непросто – помогло первое образование педагога-логопеда, и тогда в речи Элизы появились шепелявость и присвистывание и просторечное, но всем хорошо знакомое «чо».

«Вообще этот спектакль, по моему мнению, – говорит Коробейникова, – это поклон всем великим учителям. Мне не очень была интересна тема феминизма, сословий, а вот тема благодарности учителям для меня важна. В том числе и великой Татьяне Васильевне Дорониной, которая когда-то в меня поверила, доверилась и… сделала из меня актрису».

«Над спектаклем мы работали больше двух лет, – вспоминает Юрий Болохов, исполнитель роли обаятельнейшего полковника Пикеринга, и «замутившего» всю эту историю, – пока Татьяна Васильевна не сказала, что это то, что она хотела. Первый год это была работа с 11 утра и до полпервого ночи. Много вариантов в плане мизансцен отсекалось, мы искали разные ходы, чтобы быть интересными зрителю. Такой насыщенный текстом спектакль хотелось сделать интересным, поэтому в нем очень много внутренних ходов, каждая фраза – это внутреннее действие, и роли решались именно так, с живым искренним ритмом».

Еще одной из находок можно считать образ отца Элизы – папаши Дулиттл, «натурфилософа» в понимании «от земли», который в сюжете получает несколько испытаний – от изменений в дочери до внимания к своей персоне и внезапно свалившегося на голову богатства, которое, по словам исполнителя роли папаши Дулиттла Владимира Халтурина, буквально лишило его былой свободы и придавило своим грузом.

«Пока мой герой был мусорщиком, веселым пройдохой и этаким народным философом, он был свободен, в своей грязной и бедной одежде он был счастлив, – отметил актер. – Бернард Шоу написал о своего рода исследовании, отличаемся мы чем-то в зависимости от статуса или нет. Для меня это история про то, что бедность разрушительна. Как и про то, что человек, получив определенное богатство, теряет свободу. Для моего героя это очень важные вопросы».

Следующая встреча с героями «Пигмалиона» – 16 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

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