«Следующий этап – ликвидация»: суд приостановил деятельность партии Гудкова

Верховный суд РФ на три месяца приостановил деятельность партии экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива», которая была неофициально переименована в «Партию перемен». Об этом сам политик сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Сегодня с 10 часов тут решали, может ли быть в России независимая партия. Решили, конечно, что нет. «Партии перемен» под руководством Гудкова в стране быть нельзя. Приостановка деятельности на три месяца», – отметил политик.

По его словам, одним из главных аргументов истца, которым выступал Минюст РФ, стало то, что в партии нет председателя. «Следите за руками: два съезда в течение года дважды выбирают председателя – меня. Чтобы не признать это решение, Минюст говорит: а у вас устав неправильный! С ним никого выбрать нельзя», – возмутился Гудков.

При этом он обратил внимание, что его партия в 2018 году выдвигала кандидата на пост президента РФ и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не выдвигала претензии к уставу. «Это ЦИКу было норм. А нам, Минюсту, нет», – сыронизировал он.

Политик также сообщил, что сейчас его партии предлагают провести очередной съезд и внести очередные поправки в устав. «Снова, в дцатый раз, избрать меня председателем, опять отнести документы в Минюст... Но, вы знаете, мы тут с мая пытаемся зарегистрировать СМИ, «Газету Гудкова». Там есть закрытый перечень документов, которые надо принести, скан паспорта, грубо говоря. Однако в очередную, шестую попытку, от потенциального главреда, Алексея Обухова, Роскомнадзор потребовал доказать, что Алексей не находится под косвенным влиянием иностранных государств. Понимаете, что будет с уставом партии? Вот и я понимаю», – заявил он.

По мнению политика, следующий этап для партии– ликвидация. «Не может быть при этом режиме «Партии перемен». И перемен – тоже», – заключил Гудков.

Напомним, в 2013 году экс-министр экономики Андрей Нечаев создал партию «Гражданская инициатива». В 2018 года скандальная телеведущая Ксения Собчак принимала участие в президентских выборах, выдвигаясь от «Гражданской инициативы». После президентских выборов партия трижды провела съезды, поменяла название на «Партию перемен» и избрала председателем Гудкова, однако узаконить эти изменения не удалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

Эрдоган пригрозил Хафтару преподать урок. / «Никаких иллюзий»: Россия на пороге серьезного кризиса. / Это неизбежно: со временем вся Москва станет большой платной автостоянкой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»