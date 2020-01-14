37 купелей и 4 тысячи полицейских: Москва готовится к Крещению

В Москве подготовлено 37 мест для Крещенских купаний – все площадки оборудованы подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами, а желающих обеспечат горячими напитками. Об этом сообщила пресс-служба столичного правительства.

Наибольшее число купелей организовано на территории новой Москвы – 13 и в Юго-Западном округе – 6. В центре города только одна купель– в саду имени Баумана.

Предполагается, что в купаниях примут участие свыше 200 тысяч человек. Обеспечивать безопасность москвичей будут 61 медицинская бригада, свыше четырех тысяч сотрудников полиции, а также 670 спасателей и волонтеров. В их распоряжении 19 спасательных судов на воздушной подушке и 361 единица автотранспорта и специальной техники.

Крещенские купания планируется организовать с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

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