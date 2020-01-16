«Три сестры» – МХАТ имени Горького возвращает великий спектакль зрителю

20.02.2020 – дата премьеры реконструкции исторической постановки знаменитых чеховских «Трех сестер» в МХАТ им. М. Горького. Это единственный в мире театр, в репертуаре которого сохранилась постановка Владимира Немировича-Данченко.

Спектакль, поставленный в 1940 году, считается особой страницей в истории советского театра. Во время гастролей 1958 года в Великобритании «Три сестры» произвели настоящий фурор.

Работа по реконструкции спектакля – это работа профессиональной команды экспертов. Исторические декорации великого художника сцены Владимира Дмитриева удалось сохранить, но была необходима работа с костюмами и реквизитом. При этом требовалось воссоздать весь ход работы над постановкой и труппы. В этом сезоне пришлось обновить актерский состав в силу возраста игравших ранее актеров.

Реконструкция спектакля «Три сестры»

Народный артист России и один из реконструкторов великой постановки Валентин Клементьев считает: «Это один из абсолютно приоритетов для всех, кто интересуется историей русского театра. «Три сестры» наравне там с какими-то еще выдающимися достижениями, конечно, это абсолютная такая вершина, легенда, поэтому отношение к тому спектаклю только как к легенде может быть, которую мы периодически пытались на нашей сцене, так сказать, реконструировать».

Он также отметил, что «попытки (реконструкции постановки) имели разный успех, но отношение всегда было абсолютное как к некому ориентиру, к которому всегда пытались стремиться, и оно не меняется, это отношение у всех поколений артистов и режиссёров, которые к этому спектаклю В. Немировича 40-го года возвращаются». «Для молодого состава, который будет играть, это вообще будет такая совершенно легенда-легенда. Но это как раз этот вызов, который нас заставляет наиболее так тщательно отнестись к этому материалу. Так что здесь отношение у всех поколений наших, и 30, и 40, и 15 лет назад – одинаковое. Трепетное», – подчеркнул Клементьев.

В год 160-летия со дня рождения А.П. Чехова, год 120-летия знаменитой пьесы и год 80-летия великой постановки, МХАТ планирует вернуть зрителю это чудо психологического русского театра – «Три сестры» в феврале 2020 года.

С этой целью на протяжении нескольких месяцев исследовательская группа с участием опытных театроведов изучала в библиотеках, музеях и архивах материал о постановке 1940 года. Собраны практически все публикации о спектакле, включая стенограммы репетиций «Трех сестер» под руководством Немировича-Данченко, получены эскизы декораций и фотографии с премьеры, а также свидетельства зрителей и хранителей спектакля, позволяющие восстановить утраченные моменты сценографии. В распоряжении театра есть также режиссерская, световая, шумовая и прочие партитуры спектакля. Таким образом есть все возможности воссоздать максимально аутентичную версию постановки

Задача реконструкции – вернуть единственный сохранившийся спектакль Немировича-Данченко в российское и мировое культурное пространства, сделать его узнаваемым символом российского театра, таким же, как храм Василия Блаженного в качестве символа Москвы или «Возвращение блудного сына» в качестве символа Эрмитажа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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