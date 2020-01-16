Погода в Москве: повторен абсолютный тепловой рекорд

Сегодня в Москве побит тепловой рекорд 1925 года: на главной метеостанции города (ВДНХ) температура повторила абсолютный максимум (3,1°). Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится аномально теплая погода.

В пятницу, 17 января, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят 0…2° в столице и 0…5° по области, дневные – 2…4° в мегаполисе и 0…5° в регионе.

В субботу, 18 января, осадков не ожидается. В Москве прогнозируется -1…+1° ночью и 0…+2° днем. По области в течение суток температура будет колебаться в пределах -2…+3°.

В воскресенье, 19 января, также сухо. Температура существенно не изменится: ночью будет -2…0° в столице -4…+1° в регионе, днем прогнозируется 0…+2° в Москве и -3…+2° по области.

В начале новой рабочей недели местами возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -5…0°, днем – будет подниматься до -3…+2°. Во вторник, 21 января, временами возможны осадки. Ночью сохранятся -5…0°, днем будет -1…+4°.

Как отметили в Гидрометцентре, норма средней температуры 1-ой половины календарной зимы в Москве (декабрь-15 января) -6,8°. При этом фактически средняя температура с 1 декабря по 15 января составляет +0,6° – эта отметка ниже, чем зимой 2006-2007 года, когда аналогичный показатель равнялся +1,5°, когда и декабрь, и январь были рекордно теплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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