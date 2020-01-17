В Москве побит тепловой рекорд: такой погоды не было почти сто лет

Сегодня в Москве побит температурный рекорд. Такой теплой погоды в этот день в столице не было почти сто лет.

Как сообщают «Метеоновости», сегодня в 13 часов на станции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 4,3 градуса, что стало новым рекордом для этого январского дня. Ранее подобное тепло в столице было в 1925 году, однако тогда столбики термометров поднялись лишь до 4,2 градуса выше ноля.

Синоптики поясняют, что температурный рекорд был побит благодаря солнцу, которое хоть и ненадолго, но все же появилось в этот день в Москве.

Согласно прогнозу метеорологов, аномальное тепло задержится в Москве, как минимум, до 18 января. Как отметила в комментарии РИА «Новости» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в субботу и воскресенье температура воздуха не достигнет рекордных значений.

В ближайшие выходные осадков не ожидается, днем столбики термометров будут подниматься выше ноля. В начале следующей недели может пройти небольшой снег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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