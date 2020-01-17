Член СПЧ: Иван Ургант заслужил уголовное дело

Новое продолжение получил скандал вокруг актера и телеведущего Ивана Урганта после рождественского выпуска программы «Вечерний Ургант», в котором православные активисты усмотрели глумление над верующими. Сегодня член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе заявил, что Ургант заслуживает не лишения российского гражданства, а уголовного дела.

«Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе, – прокомментировал Горгадзе ситуацию с петицией православного движения «Сорок сороков» с требованием лишить Урганта гражданства. – А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела».

Стоит отметить, что 148-я статья УК РФ предусматривает наказание за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Запись Горгадзе собрала более тысячи «лайков» и более 300 ретвитов.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на скандал. На странице Урганта в Инстаграм некоторые призывают телеведущего не приезжать на родину, другие – заявляют, что его уровень «упал ниже плинтуса после таких шуток». «В новом 2020-м с идиотами лучше шутки не шутить. Опасно», – в то же время предупредил Урганта один из его подписчиков.

Скандал разгорелся из-за выпуска программы «Вечерний Ургант» 7 января – в день, когда православные верующие празднуют Рождество. Телеведущий показал известному актеру Жерару Депардье картинку, изображающую икону с фигурой Иисуса Христа, после чего оба отпустили несколько шуток. В программе также появился музыкант, выступающий под именем «Джизус», среди татуировок которого активисты из движения «Сорок сороков» углядели нечто, напоминающее оккультные символы. «Мы считаем, что Первый канал и Иван Ургант намеренно позволили себе сознательное глумление над христианским праздником Рождества Христова и богохульство с целью оскорбления чувств верующих», – говорится в петиции, размещенной в Сети 15 января.

Активисты выдвинули несколько требований: закрыть программу «Вечерний Ургант», наказав всех сотрудников телеканала, имеющих отношение к производству скандального выпуска, принести извинения РПЦ и верующим. Кроме того, считают авторы петиции, Роскомнадзор должен заблокировать этот выпуск. При этом православные активисты предложили свой вариант поправок в Конституцию РФ – ввести полный запрет на двойное гражданство для всех граждан страны, «а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких, как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации».

К вечеру 17 января петиция собрала 15,6 тыс подписей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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