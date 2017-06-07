Леонид Развозжаев: Пустые холодильники обостряют ситуацию в России / «К сожалению, либералы вскоре возьмут власть»

При сохранении нынешней политики России грозит приход к власти либералов и «ещё большее ограбление народа, разрушение национальной экономики и даже, возможно, отделение части территорий». Свое видение Болотной 2012 года, а также сегодняшней внутриполитической ситуации в интервью РИА «Новый День» представил член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев. Политический активист, осужденный по «болотному делу» на 4,5 года колонии, вышел на свободу в апреле.

«Новый День»: Как, на твой взгляд, годы заточения в тебе что-то поменяли? В твоих оценках прошлого? О чем-то сожалеешь? Все ли из тех, кто был рядом, оказались настоящими друзьями и соратниками?

Леонид Развозжаев: Я не поменял своего отношения к прошлому. Но многие из тех, с кем нас свел исторический момент политической ситуации в стране в период 2011-2012, на мой взгляд, очень сильно изменились. Стали прагматичнее что ли, если не сказать – циничнее. Тот романтизм, идеализм в политической атмосфере, который очень мне нравился, теперь куда-то испарился.

Мне кажется, теперь в политике много чёткого холодного расчёта. Думаю, это как-то неправильно: без романтизма и веры в светлые идеалы в политике можно наделать много грубых механических ошибок, самому превратиться в бездушную машину.

В наши дела вмешались конкретные провокаторы, которые играли роль наших соратников, а по сути являлись агентами спецслужб. Весь тот период они, находясь с нами, стряпали против нас совершенно идиотскую провокацию, в которую, кстати, никто так и не поверил. Кроме разве что уж совсем наивных людей.

Я жалею о том, что сейчас по объективным причинам невозможно повторение той политической атмосферы, когда все оппозиционные силы старались быть друг с другом честными. Да и могли быть только такими, в том числе потому, что находились под контролем у граждан, которые выходили на обоснованные акции протеста гигантскими массами.

«Новый День»: Не кажется ли тебе, что наши революционные настроения обезвредила либеральная псевдооппозиция? Какой видишь сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию? В чем отличие от периода протестов на Болотной площади?

Леонид Развозжаев: Я бы не стал все неудачи оппозиционного движения сваливать на либералов. Опять же – о ком идёт речь? О тех людях, которые, веря в свои идеалы, (во многом, с моей точки зрения, ошибочные) повязали себе белую ленточку и вышли на площади митинговать против фальсификации на выборах, против отсутствия свободы слова, независимых судов, полицейского произвола, за свободу политзаключённым? Какие претензии я могу предъявить к этим честнейшим людям? Никаких! Я и сам выступал и выступаю за такие требования, принципы, взгляды! Другое дело, есть большая вероятность, что часть руководителей либеральной оппозиции связана с либералами, находящимися во власти, в том числе в Кремле. Не исключаю, что и в ближайшем окружении президента. Их роль отчасти известна, она чаще всего негативна для протестного движения. Думаю, мы ещё многого не знаем, но когда-нибудь и роль данных господ будет известна обществу.

Лично я изначально понимал и принимал эти риски. Но мы по решению совета «Левого Фронта», «Форума Левых Сил» поставили задачу идти в эту совместную историю – не поддерживать либералов, а для того, чтобы донести свою точку зрения до граждан, вышедших на акции протеста, и до тех, кто наблюдал за протестами во всех уголках страны.

При этом хочу подчеркнуть: перед нашими партнёрами по коалиции у нас не было тайн. Мы играли в открытую. Фактически обо всех наших инициативах, касающихся совместных действий, в той или иной степени знали статусные представители демократической коалиции. Повторюсь, речь идёт абсолютно обо всех наших более-менее значимых действиях!

Кстати, пару слов о Борисе Немцове. У нас на общих оргкомитетах часто возникали недопонимания по политическим требованиям. Мы постоянно пытались сделать так, чтобы общегражданский протест значительно полевел. Этого можно было добиться, выдвигая социальные требования. Например, за повышение пенсий, сокращение тарифов ЖКХ, расширение прав профсоюзов и т.д. Часто либералы резко тормозили наши инициативы, так как в оргкомитете их было большинство. И, лишь благодаря поддержке Немцова, нам всё же удалось продвинуть ряд насущных требований. Не думаю, что Немцов к тому времени стал левым. Уверен, что он понимал конъюнктуру, за какими лозунгами пойдёт народ, как сделать так, чтобы протестное движение не заглохло, расширилось многократно. Отчасти думаю, из-за этого понимания для него всё закончилось так трагически.

Более того, определяющим фактором того, что нас посадили в тюрьму, стали наши успехи в этом направлении. Если вы посмотрите социологические опросы на последнем митинге, который мы организовывали совместно в сентябре 2012 года, то увидите: более 50% пришедших считают себя людьми левых взглядов. То есть в результате нашей деятельности протест довольно резко полевел.

Мы с Сергеем (Удальцовым) тогда сразу сказали: «Ну всё, теперь нас точно посадят». При этом сами ещё не предполагали, за что. Просто для нас было совершенно ясно, что полевение протеста было ненужно никому, кроме, разумеется, народа. В Кремле боятся левых, как огня, потому что придётся возвращать народу наворованное. А либералы в протесте во многом зависят от тех же олигархов, да и прямая политическая конкуренция с левыми их страшит. Поэтому всем им было выгодно, чтобы протест был разгромлен.

Знал или не знал о том Навальный, но наше устранение было выгодно и ему. Это лично для меня тоже было понятно ещё после митинга 15 сентября.

Более того, я предполагал и сейчас так же считаю, что Навальный должен был полностью завершить весь этот протест своим безоговорочным триумфом. Вполне возможно, для него расчищали дорогу с целью в обозримом будущем взять власть в России. Допускаю, что это делали люди из очень высоких сфер власти, опять же, возможно, из ближайшего окружения президента. При этом допускаю, что об этом мог и не знать Навальный, так или иначе, радуясь своей удаче.

Но этим планам, на мой взгляд, помешали события на Украине. Украина так перемешала карты игрокам, что всё запуталось на несколько лет. Кстати говоря, этим бы и хотелось завершить ответ на вопрос, в чём отличие внутриполитической ситуации в период «болотного» протеста и сейчас. Конечно же, это внешнеполитическая ситуация и в первую очередь – события на Украине. Это очень сильно поменяло расстановку сил внутри России.

Понятно, что олигархические круги в России, желающие взять всю полноту власти, ни в коем случае не хотят и не могут ссориться с западными покровителями. С настоящим, так сказать, их отечеством, с теми территориями, где они хранят наворованные богатства – в разного рода бизнес проектах, недвижимости, в банках. От этого сегодняшний протест не может быть общегражданским. Потому что олигархи-реваншисты не могут себе позволить финансировать движения, которые будут понятны народу России, но при этом враждебны их друзьям на Западе.

«Новый День»: Каковы перспективы в этой ситуации?

Леонид Развозжаев: Опять же хочу сказать, что олигархам-реваншистам сегодня ситуация благоприятствует. Через небольшой промежуток времени, может быть, уже к этой осени у либералов, вероятно, появится шанс поднять новые волны протеста, которые им могут принести сокрушительный успех. Все потому, что эффект Крыма, Украины уже исчерпан, а ситуация с пустеющими холодильниками в каждой семье обостряется всё сильнее. Между тем, по ТВ нам показывают праздничные фасады потёмкинских деревень. Народ, простой народ откровенно смеется уже над этим.

На мой взгляд, власти нужно проводить срочные реформы левого толка. Нужно массовое движение «народных предприятий», создание реальных советов граждан при исполнительной власти. Особенно в регионах, вовлечение людей в процедуры управления и распределения национальных благ, в том числе с целью устранения коррупционных схем. Одними посадками тут дело не поправишь. Нужны революционные перемены! Нужна мирная социалистическая революция, пусть и инспирированная сверху! Такая, чтобы народ почувствовал себя хозяином в нашей стране, расправил плечи, стал проявлять инициативу энтузиазм.

Может быть, я покажусь идеалистом, но допускаю, что технически всё это возможно даже при действующем президенте Владимире Путине. По сути, нам нужен поворот к Китайскому пути развития! Только такой тренд может предотвратить либеральный реванш.

Но скорее всего, к сожалению, либералы вскоре возьмут власть, так как тренд указывает именно на это.

«Новый День»: Как оцениваешь нынешнюю либеральную оппозицию? Почему Навальному и его свите все сходит с рук? Ты был за решеткой, а он тасуется по зарубежным курортам…

Леонид Развозжаев: Я не могу утверждать сто процентов, но я уже упоминал, что у Алексея, по моему мнению, масса влиятельных сторонников внутри страны, в том числе, в ближайшем окружении президента, и за рубежом. Отчасти это даже неплохо. Так как в отсутствии развитого левого движения, либералы, по всей видимости, всё равно вскоре возьмут власть. В таких условиях это будет менее болезненно. Допускаю, что, как в 1917 году ближайшее окружение царя уговорило его отречься от престола, так же будет и сейчас у нас.

Думаю, на короткий период времени смена власти даже может принести какое то облегчение народу. Но в долгосрочной перспективе, вероятней всего, нас ждёт очередная шоковая терапия, ещё большее ограбление народа, разрушение национальной экономики, даже, возможно, отделение части территорий.

Потому как тот вектор либерального развития, который нам навязывается Западом и их либеральными сторонниками внутри России, не предполагает иного варианта. Только выжимание остатков соков из без того уже обескровленного тела России.

Что касается личных обид на Навального, то у меня их нет. Разумеется, есть мнение, что он совершил ряд ошибок в отношении нас, пока мы были в тюрьме, но не могу сказать сознательные они либо нет. В любом случае, он ведь и привлекал внимание к нашему делу.

Я занимаюсь общественно-политической деятельностью вот уже почти 20 лет. Потому представляю, какой объём дел Навальному приходится прокручивать, даже если он и подконтролен вышеупомянутым силам. Понимаю, какому он подвергается психоэмоциональному давлению. Он по большому счёту и не мог бы заниматься только лишь проблемами Развозжаева.

В общем, я ни на кого не держу зла. Я политический противник Навального, но при этом предпочитаю вести с оппонентами диалог в рамках нормальной человеческой этики.

«Новый День»: Можно ли сказать, что левым надо начать все сначала?

Леонид Развозжаев: На такие вопросы я отвечаю приблизительно так: проблема левых – это, в первую очередь, проблема России!

Ситуация в экономике, культуре, искусстве, в любой сфере России – в таком катастрофическом положении, в первую очередь, из-за того, что мы потеряли моральные ценности, заложенные в принципах построения социалистического государства, в теории коммунистического общества. Мы реально превращаемся в одичалых индивидуумов. Это всё на руку современной капиталистической системе в любой стране мира. А уж в такой, как Россия, где отсутствуют даже элементарные демократические механизмы, это смертельно опасно. Индивидуум тут не представляет никакой силы, права человека ничем не гарантированы, а организованного сообщества граждан не существует как такового.

Мощное левое движение давала бы защиту индивидууму даже в этой квазидемократической конструкции. Социализация граждан, защита прав трудящихся, гарантированный социальный минимум не по МРОТ, а по реальным потребностям человека, доступное бесплатное образование, реальное бесплатное медицинское обслуживание, чистая экология, создание альтернативных форм экономической деятельности, рабочий контроль на предприятиях, справедливое распределение результатов труда (то есть зарплаты должны соответствовать какому то адекватному уровню, а не быть теми нищенскими подачками, которые сегодня рабочие получают). Вот далеко не полный перечень направлений, где бы левые могли добиться успеха и поддержки народа. Никто кроме социалистов, коммунистов не способен добиться для граждан решения этих вопросов. Поэтому вопрос силы левых движений – вопрос выживания большей части граждан. Тут всё просто: есть мощное левое движение, значит, есть достаток в каждом доме. Ну разве что у олигархов что-то поубавится. Нет сильного левого движения – тогда нет даже надежды на просвет.

Что касается активистов левых движений и партий, мне хотелось бы обратиться к ним и сказать, что время разговоров закончилось. На мой взгляд, для нас объединение левых сил становится вопросом выживания, вполне возможно, скоро станет вопросом личного физического выживания. Смотрите пример Украины.

«Новый День»: Какие у тебя планы в жизни и в политике? Я слышала, ты стал писать стихи…

Леонид Развозжаев: Стихи я писал с детства, даже сохранились некоторые 15-летней давности. Тут нужен особый настрой. Я человек идейный и на воле отношусь к стихам как к какой-то забаве. В тюрьме же стихи помогали донести мои чувства и мое мнение о происходящем в стране на волю. Там в общей сложности я написал, наверное, около 30 стихов. Это не было желанием просто убить время. Нет, каждую минуту я старался делать что-то полезное, как бы банально это не звучало – чтобы поддержать людей на воле. Ведь я понимал, что многие впали в уныние – так пусть видят, что человек пишет боевые стихи, сидя в тюрьме.

Сейчас я занимаюсь книгой обо всех моих «приключениях». Думаю, она будет интересна политическим активистам, арестантам и даже сотрудникам силовых ведомств, а также тем, кто еще не сделала шаг навстречу своему индивидуальному героизму.

Однако у меня есть серьёзные проблемы со здоровьем, вскоре мне предстоит операция, так что я, как вышел на свободу, готовлюсь к этому событию. Почти два месяца собираю медицинские документы, справки, жду очереди.

Нас, левых, ведь не ждут на лечении, в Швейцарии олигархи нам не оплатят пансионов. Потому что наш основной лозунг: «Банкир, верни народу награбленное!»

Москва, Алина Светлова

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